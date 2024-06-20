Thales откроет производство в Украине20.06.24
Французская оружейная компания Thales на выставке Eurosatory подписала несколько соглашений соглашения с украинской оборонной промышленностью.
По первому соглашению, Thales может создать совместное предприятие c «Украинская оборонная промышленность» в Украине. Оно будет привлечено к производству средств радиоэлектронной борьбы, оборудования тактической связи, систем и радаров противовоздушной обороны.
Второе соглашение, определяет тему средств радиоэлектронной борьбы, в рамках которой Thales обеспечит широкое техническое обслуживание, испытания и специализированную подготовку оборудования в Украине.
А в отдельном, третьем соглашении, подписанном с украинской компанией FRDM, специализирующейся на различных беспилотниках, Thales хочет совместно разработать и изготовить БПЛА, который способен был бы переносить боеприпасы и стрелять ими.
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Thales откроет производство в Украинебизнес война события в Украине
Французская оружейная компания Thales на днях на выставке Eurosatory подписала несколько соглашений соглашения с украинской оборонной промышленностью.
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