Thales відкриє виробництво в Україні

Французька збройна компанія Thales на виставці Eurosatory підписала кілька угод з українським ОПК.

Згідно з першою, Thales може створити в Україні спільне підприємство з “Укроборонпромом”. Він займатиметься виробництвом засобів радіоелектронної боротьби, засобів тактичного зв’язку, систем ППО та радарів.

Друга угода визначає тему радіоелектронної боротьби, згідно з якою Thales забезпечить масштабне обслуговування, тестування та спеціалізоване навчання обладнання в Україні.

А в окремій, третій угоді, підписаній з українською компанією FRDM, яка спеціалізується на різних безпілотниках, Thales хоче спільно розробити та виготовити БПЛА, який міг би перевозити та стріляти боєприпасами.

Thales – компанія, що спеціалізується на авіації, обороні, безпеці та наземному транспорті, розташована в районі Ла Дефанс у Парижі. Виникнення групи сягає 1998 року, коли військові дочірні компанії Alcatel, Dassault Électronique і Thomson-CSF об’єдналися, щоб створити нову компанію. 24 лютого 2022 року, з початком російського вторгнення в Україну, акції Thales зросли майже на 60%.