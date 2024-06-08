Тем, кто умеет фотографировать: Google рассылает бесплатный редактор Photos Magic Editor для смартфонов Pixel и Samsung08.06.24
Google начала рассылку бесплатного приложения Magic Editor для всех пользователей устройств Android, в частности для устройств Pixel и Samsung.
В нем пользователи могут редактировать свои изображения с использованием различных инструментов, включая Magic Eraser и контекстные стили фона, такие как «Небо» и «Золотой час».
Google делает доступными бесплатные инструменты искусственного интеллекта, такие как «Волшебная резинка», «Размытие», «Портретное освещение», кинематографические фотографии, подсветка цвета, эффект HDR, видеоэффекты и другие, которые ранее были доступны только по подписке на Google One Premium.
После обновления до последней версии Google Photos появляется возможность использовать Magic Editor с помощью новой кнопки. Эта опция была изначально доступна на устройствах Pixel 8 и 8 Pro, но теперь внедряется на устройства Samsung и другие гаджеты Android.
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Тем, кто умеет фотографировать: Google рассылает бесплатный редактор Photos Magic Editor для смартфонов Pixel и SamsungGoogle приложения фото
После обновления до последней версии Google Photos появляется возможность использовать Magic Editor с помощью новой кнопки на смартфонах Pixel и Samsung.
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