Тим, хто вміє фотографувати: Google розсилає безкоштовний редактор Photos Magic Editor для смартфонів Pixel та Samsung

Google розпочала розсилку безкоштовної програми Magic Editor для всіх користувачів пристроїв Android, зокрема для пристроїв Pixel та Samsung.

У ньому користувачі можуть редагувати свої зображення за допомогою різних інструментів, включаючи Magic Eraser та контекстні стилі фону, такі як “Небо” та “Золота година”.

Google робить доступними безкоштовні інструменти штучного інтелекту, такі як “Чарівна гумка”, “Розмиття”, “Портретне освітлення”, кінематографічні фотографії, підсвічування кольору, ефект HDR, відеоефекти та інші, які раніше були доступні лише за передплатою Google One Premium.

Після оновлення до останньої версії Google Photos з’являється можливість використовувати Magic Editor за допомогою нової кнопки. Ця опція спочатку була доступна на пристроях Pixel 8 і 8 Pro, але тепер впроваджується на пристрої Samsung та інші гаджети Android.