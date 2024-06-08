Тим, хто вміє фотографувати: Google розсилає безкоштовний редактор Photos Magic Editor для смартфонів Pixel та Samsung08.06.24
Google розпочала розсилку безкоштовної програми Magic Editor для всіх користувачів пристроїв Android, зокрема для пристроїв Pixel та Samsung.
У ньому користувачі можуть редагувати свої зображення за допомогою різних інструментів, включаючи Magic Eraser та контекстні стилі фону, такі як “Небо” та “Золота година”.
Google робить доступними безкоштовні інструменти штучного інтелекту, такі як “Чарівна гумка”, “Розмиття”, “Портретне освітлення”, кінематографічні фотографії, підсвічування кольору, ефект HDR, відеоефекти та інші, які раніше були доступні лише за передплатою Google One Premium.
Після оновлення до останньої версії Google Photos з’являється можливість використовувати Magic Editor за допомогою нової кнопки. Ця опція спочатку була доступна на пристроях Pixel 8 і 8 Pro, але тепер впроваджується на пристрої Samsung та інші гаджети Android.
Топ захищених смартфонів 2024 року
Купити захищений смартфон здається справою простою. Однак, крім великого вибору моделей, є і різноманітність маркувань захищених пристроїв. Найчастіше ціна натякає на рівень захисту пристрою, але бувають нюанси
Топ захищених смартфонів 2024 року
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Огляд смартфона Oppo Reno 11F: батарея – вогонь!
Огляд монітора Acer Predator X27U: Ахілес?
Огляд розумного годинника BlackView W60: місяць у захисті
Огляд навушників Sony WH-1000XM5: звук поза часом
Всесвіт Fallout у 2024 році: від ігор до серіалу
Огляд планшета Oppo Pad Neo: перспектива
Огляд моноблоку ASUS AiO A5 (A5702WVA): все і відразу
Топ смартфонів 2024 року 1 квартал
ASUS ROG Mjolnir – портативне джерело безперебійного живлення для геймерівASUS Computex блок живлення ДБЖ комплектуючі
ASUS ROG Mjolnir і ROG Thor III поки що не мають оголошених цін і точних термінів виходу на ринок, але вони вже викликали інтерес серед геймерів та ентузіастів.
Тим, хто вміє фотографувати: Google розсилає безкоштовний редактор Photos Magic Editor для смартфонів Pixel та SamsungGoogle додаток фото
Після оновлення до останньої версії Google Photos з’являється можливість використовувати Magic Editor за допомогою нової кнопки смартфонів Pixel і Samsung.