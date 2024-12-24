Телевизоры LG QNED evo с True Wireless 4K поддерживают AMD FreeSync Premium24.12.24
LG представила телевизоры серии QNED evo 2025 с технологией True Wireless 4K и поддержкой AMD FreeSync Premium. Новинки оснащены технологией Dynamic QNED Color Solution, обеспечивающей более широкий цветовой диапазон. Используемый процессор α8 AI повышает производительность на 70% по сравнению с предыдущими моделями, улучшая масштабирование, динамическое отображение тонов Pro и создавая виртуальный объемный звук 9.1.2.
Телевизоры поддерживают True Wireless 4K потоковую передачу с частотой 144 Гц, ранее доступную только в премиум-сегменте, а модели серии, включая QNED9M, сертифицированы для AMD FreeSync Premium, что улучшает игровой опыт. Управление устройством упрощает новый AI Magic Remote с персонализированными рекомендациями. Линейка будет представлена на CES 2025, начиная с 7 января.
LG представила новый игровой монитор UltraGear 27GX790A, оснащенный 27-дюймовой матрицей WOLED с разрешением 2560×1440 пикселей и максимальной частотой обновления 480 Гц. Новинка поддерживает современный интерфейс DisplayPort 2.1, что расширяет возможности подключения к мощным игровым системам.
Время отклика монитора составляет всего 0,03 мс (от серого до серого), а охват цветовой палитры DCI-P3 составляет 98,5%. Устройство имеет сертификации VESA DisplayHDR True Black 400 и ClearMR 13000, что гарантирует высокое качество изображения даже в темных сценах. Монитор поддерживает технологии синхронизации Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium Pro, снабжая плавный геймплей без разрывов кадров.
Для подключения доступны порты HDMI 2.1 (два) и DisplayPort 2.1, а также хаб USB 3.2 с двумя разъемами и 3,5-мм аудиовыход с поддержкой DTS Headphone, обеспечивает объемный звук для геймеров. Предзаказ на LG UltraGear 27GX790A уже открыт в международных магазинах по цене от $1000. Поставки новинки ожидаются в начале 2025 года.
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