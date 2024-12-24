ТБ LG QNED evo з True Wireless 4K підтримують AMD FreeSync Premium

LG представила телевізори серії QNED evo 2025 з технологією True Wireless 4K та підтримкою AMD FreeSync Premium. Новинки оснащені технологією Dynamic QNED Color Solution, що забезпечує ширший колірний діапазон. Процесор α8 AI, що використовується, підвищує продуктивність на 70% порівняно з попередніми моделями, покращуючи масштабування, динамічне відображення тонів Pro і створюючи віртуальний об’ємний звук 9.1.2.

ТБ підтримує True Wireless 4K потокову передачу з частотою 144 Гц, раніше доступну тільки в преміум-сегменті, а моделі серії, включаючи QNED9M, сертифіковані для AMD FreeSync Premium, що покращує ігровий досвід. Управління пристроєм спрощує новий AI Magic Remote із персоналізованими рекомендаціями. Лінійку буде представлено на CES 2025, починаючи з 7 січня.

LG представила новий ігровий монітор UltraGear 27GX790A, оснащений 27-дюймовою матрицею WOLED з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів і максимальною частотою оновлення 480 Гц. Новинка підтримує сучасний інтерфейс DisplayPort 2.1, що розширює можливості підключення до потужних ігрових систем.

Час відгуку монітора становить лише 0,03 мс (від сірого до сірого), а охоплення палітри кольорів DCI-P3 становить 98,5%. Пристрій має сертифікацію VESA DisplayHDR True Black 400 та ClearMR 13000, що гарантує високу якість зображення навіть у темних сценах. Монітор підтримує технології синхронізації Nvidia G-Sync та AMD FreeSync Premium Pro, забезпечуючи плавний геймплей без розривів кадрів.

Для підключення доступні порти HDMI 2.1 (два) та DisplayPort 2.1, а також хаб USB 3.2 з двома роз’ємами та 3,5-мм аудіовиходом із підтримкою DTS Headphone, забезпечує об’ємний звук для геймерів. Замовлено LG UltraGear 27GX790A вже відкрито в міжнародних магазинах за ціною від $1000. Постачання новинки очікуються на початку 2025 року.