Технология Visa Tap to Add Card теперь работает в Украине12.02.25
Visa представила в Украине функцию Tap to Add Card, которая позволяет добавлять банковские карты в цифровые кошельки через смартфон. В компании говорят что это решение избавляет пользователей от необходимости вручную вводить номер карты, снижая вероятность ошибок и повышая уровень безопасности.
Технология Tap to Add Card использует сервис Visa Chip Authenticate для генерации уникального одноразового кода при прикосновении карты к смартфону. Этот код передаёт зашифрованные данные карты, обеспечивая безопасное добавление в кошелёк.
- Для пользователей — быстрый процесс без ошибок и угроз мошенничества.
- Для банков — снижение нагрузки на службу поддержки и улучшение безопасности.
- Для цифровых кошельков — ускоренная передача данных и минимизация рисков утечек.
Традиционный метод ввода карт сопряжён с рисками, связанными с ошибками и мошенничеством. Tap to Add Card решает эти проблемы, предлагая безопасную альтернативу. Кроме того, нововведение помогает банкам и платёжным сервисам эффективнее управлять процессом подтверждения транзакций.
Функция уже доступна клиентам ПриватБанка, Универсал Банка и МИБ, а общее количество токенизированных карт в Украине благодаря этому решению превысило 49 000.
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