Технология Visa Tap to Add Card теперь работает в Украине

Visa представила в Украине функцию Tap to Add Card, которая позволяет добавлять банковские карты в цифровые кошельки через смартфон. В компании говорят что это решение избавляет пользователей от необходимости вручную вводить номер карты, снижая вероятность ошибок и повышая уровень безопасности.

Технология Tap to Add Card использует сервис Visa Chip Authenticate для генерации уникального одноразового кода при прикосновении карты к смартфону. Этот код передаёт зашифрованные данные карты, обеспечивая безопасное добавление в кошелёк.

Для пользователей — быстрый процесс без ошибок и угроз мошенничества.

Для банков — снижение нагрузки на службу поддержки и улучшение безопасности.

Для цифровых кошельков — ускоренная передача данных и минимизация рисков утечек.

Традиционный метод ввода карт сопряжён с рисками, связанными с ошибками и мошенничеством. Tap to Add Card решает эти проблемы, предлагая безопасную альтернативу. Кроме того, нововведение помогает банкам и платёжным сервисам эффективнее управлять процессом подтверждения транзакций.

Функция уже доступна клиентам ПриватБанка, Универсал Банка и МИБ, а общее количество токенизированных карт в Украине благодаря этому решению превысило 49 000.