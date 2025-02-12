Технологія Visa Tap to Add Card працює в Україні12.02.25
Visa представила в Україні функцію Tap to Add Card, яка дозволяє додавати банківські картки в цифрові гаманці через смартфон. У компанії кажуть, що це рішення позбавляє користувачів необхідності вручну вводити номер картки, знижуючи ймовірність помилок і підвищуючи рівень безпеки.
Технологія Tap to Add Card використовує сервіс Visa Chip Authenticate для створення унікального одноразового коду при дотику карти до смартфону. Цей код передає зашифровані дані картки, забезпечуючи безпечне додавання до гаманця.
- Для користувачів — швидкий процес без помилок та загроз шахрайству.
- Для банків — зниження навантаження на службу підтримки та покращення безпеки.
- Для цифрових гаманців — прискорена передача даних та мінімізація ризиків витоків.
Традиційний метод введення карток пов’язаний з ризиками, пов’язаними з помилками та шахрайством. Tap to Add Card вирішує ці проблеми, пропонуючи безпечну альтернативу. Крім того, нововведення допомагає банкам та платіжним сервісам ефективніше керувати процесом підтвердження транзакцій.
Функція вже доступна клієнтам ПриватБанку, Універсал Банку та МІБ, а загальна кількість токенізованих карток в Україні завдяки цьому рішенню перевищила 49 000.
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