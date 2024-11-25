Stellantis представила единую платформу STLA Frame для всех своих серий автомобилей25.11.24
Компания Stellantis представила новую платформу STLA Frame, специально разработанную для электрических пикапов и внедорожников, ориентированных на североамериканский рынок и другие регионы, где большие автомобили пользуются популярностью. Платформа предлагает впечатляющие характеристики, включая запас хода до 800 км в конфигурации полностью электрического автомобиля (BEV) и до 1 100 км в гибридной версии (REEV), которая сочетает в себе электродвигатели и двигатель внутреннего сгорания для увеличения дальности поездки.
STLA Frame также поддерживает значительные тяговые возможности, включая максимальную буксировку до 6 350 кг и грузоподъемность 1 224 кг. В плане проходимости платформа демонстрирует способность преодолевать броды глубиной до 610 мм, что делает её идеальной для внедорожных условий.
Особенности платформы включают поддержку различных силовых установок, включая электрические, водородные, гибридные и двигатели внутреннего сгорания. Конфигурация REEV особенно интересна, так как сочетает большую батарею с электродвигателями и использует ДВС как генератор для увеличения дальности без ущерба для мощности.
Технические характеристики включают батареи емкостью от 159 до 200+ кВт•ч с жидкостным охлаждением и разгон от 0 до 96 км/ч за 4,4 секунды. Система быстрой зарядки позволяет добавлять до 160 км запаса хода за 10 минут. Также предусмотрена двусторонняя зарядка для питания внешних устройств.
Платформа STLA Frame поддерживает широкий диапазон размеров автомобилей, включая длину от 5 488 до 5 941 мм, колесную базу от 3 143 до 3 690 мм и клиренс от 168 до 262 мм. По словам CEO Stellantis Карлоса Тавареса, эта платформа сочетает максимальную эффективность с новыми уровнями практичности, обеспечивая отличные возможности для покупателей, заинтересованных в электромобилях. В ближайшие годы на её основе планируется выпуск автомобилей для брендов Jeep и Ram.
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Stellantis представила единую платформу STLA Frame для всех своих серий автомобилей автомобиль разработка
STLA Frame также поддерживает значительные тяговые возможности, включая максимальную буксировку до 6 350 кг и грузоподъемность 1 224 кг
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