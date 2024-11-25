Stellantis представила єдину платформу STLA Frame для всіх серій автомобілів25.11.24
Компанія Stellantis представила нову платформу STLA Frame, спеціально розроблену для електричних пікапів та позашляховиків, орієнтованих на північноамериканський ринок та інші регіони, де великі автомобілі користуються популярністю. Платформа пропонує вражаючі характеристики, включаючи запас ходу до 800 км у конфігурації повністю електричного автомобіля (BEV) та до 1 100 км у гібридній версії (REEV), яка поєднує електродвигуни та двигун внутрішнього згоряння для збільшення дальності поїздки.
STLA Frame також підтримує значні тягові можливості, включаючи максимальне буксирування до 6350 кг і вантажопідйомність 1224 кг. У плані прохідності платформа демонструє здатність долати броди глибиною до 610 мм, що робить її ідеальною для позашляхових умов.
Особливості платформи включають підтримку різних силових установок, включаючи електричні, водневі, гібридні та двигуни внутрішнього згоряння. Конфігурація REEV особливо цікава, оскільки поєднує велику батарею з електродвигунами та використовує ДВС як генератор для збільшення дальності без шкоди для потужності.
Технічні характеристики включають батареї ємністю від 159 до 200 кВт/год з рідинним охолодженням і розгін від 0 до 96 км/год за 4,4 секунди. Система швидкого заряджання дозволяє додавати до 160 км запасу ходу за 10 хвилин. Також передбачено двосторонню зарядку для живлення зовнішніх пристроїв.
Платформа STLA Frame підтримує широкий діапазон розмірів автомобілів, включаючи довжину від 5488 до 5941 мм, колісну базу від 3143 до 3690 мм і кліренс від 168 до 262 мм. За словами CEO Stellantis Карлоса Тавареса, ця платформа поєднує максимальну ефективність із новими рівнями практичності, забезпечуючи чудові можливості для покупців, зацікавлених у електромобілях. Найближчими роками на її основі планується випуск автомобілів для брендів Jeep та Ram.
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Stellantis представила єдину платформу STLA Frame для всіх серій автомобілів автомобіль розробка
STLA Frame також підтримує значні тягові можливості, включаючи максимальне буксирування до 6350 кг і вантажопідйомність 1224 кг.
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