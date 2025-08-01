Steam уже тестирует новый дизайн интерфейса

Компания Valve начала бета-тестирование нового дизайна своего магазина в Steam. Обновлённый интерфейс призван упростить поиск игр и навигацию за счёт более понятного верхнего меню.

В бета-версии появился раздел Browse, который позволяет быстро находить хиты продаж, новинки и игры со скидками.

Кнопка Recommendations предлагает игры, основанные на библиотеке пользователя, времени игры и рекомендациях сообщества.

Отдельное меню Categories помогает просматривать популярные жанры и теги для более персонализированного выбора.

Функция поиска теперь показывает самые популярные запросы, недавно просмотренные игры и любимые жанры пользователя.

Для продвинутого поиска добавлена кнопка Advanced Search с расширенными фильтрами.

Обновление выходит на фоне критики политики Steam по удалению большого числа игр с контентом для взрослых после изменений в сотрудничестве с платёжными системами Visa и Mastercard.

На данный момент новый интерфейс доступен только участникам программы Steam Client Beta, которые могут оставлять отзывы для улучшения и окончательной доработки дизайна.

Valve выпустила обновление для Steam на Windows, в котором появился новый оверлей для мониторинга производительности. Он позволит пользователям лучше понять, насколько мощен их ПК и как его характеристики влияют на игровой процесс.

Одной из ключевых функций стала возможность отображения как реального количества кадров в секунду, так и кадров, сгенерированных с помощью технологий DLSS или FSR. Кроме того, оверлей показывает минимальные и максимальные значения FPS, а также график частоты кадров во времени. Дополнительно отображаются данные о нагрузке на процессор и видеокарту, а также использование оперативной памяти.

По словам Valve, эти данные помогут определить, что именно тормозит игру — слабый центральный или графический процессор, либо слишком высокие графические настройки, перегружающие видеопамять или ОЗУ.

Оверлей Steam имеет четыре уровня детализации:

Только текущий показатель FPS; Расширенное отображение FPS; FPS с загрузкой процессора и видеокарты; Полный режим — FPS, загрузка CPU, GPU и использование оперативной памяти.