28.07.25
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
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Logitech MK250

Набор клавиатуры и мышки Logitech MK250 должен стать очередным бестселлером компании в классе доступных комбо-комплектов. Разберемся почему