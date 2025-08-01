Steam уже тестирует новый дизайн интерфейса01.08.25
Компания Valve начала бета-тестирование нового дизайна своего магазина в Steam. Обновлённый интерфейс призван упростить поиск игр и навигацию за счёт более понятного верхнего меню.
- В бета-версии появился раздел Browse, который позволяет быстро находить хиты продаж, новинки и игры со скидками.
- Кнопка Recommendations предлагает игры, основанные на библиотеке пользователя, времени игры и рекомендациях сообщества.
- Отдельное меню Categories помогает просматривать популярные жанры и теги для более персонализированного выбора.
- Функция поиска теперь показывает самые популярные запросы, недавно просмотренные игры и любимые жанры пользователя.
- Для продвинутого поиска добавлена кнопка Advanced Search с расширенными фильтрами.
Обновление выходит на фоне критики политики Steam по удалению большого числа игр с контентом для взрослых после изменений в сотрудничестве с платёжными системами Visa и Mastercard.
На данный момент новый интерфейс доступен только участникам программы Steam Client Beta, которые могут оставлять отзывы для улучшения и окончательной доработки дизайна.
Valve выпустила обновление для Steam на Windows, в котором появился новый оверлей для мониторинга производительности. Он позволит пользователям лучше понять, насколько мощен их ПК и как его характеристики влияют на игровой процесс.
Одной из ключевых функций стала возможность отображения как реального количества кадров в секунду, так и кадров, сгенерированных с помощью технологий DLSS или FSR. Кроме того, оверлей показывает минимальные и максимальные значения FPS, а также график частоты кадров во времени. Дополнительно отображаются данные о нагрузке на процессор и видеокарту, а также использование оперативной памяти.
По словам Valve, эти данные помогут определить, что именно тормозит игру — слабый центральный или графический процессор, либо слишком высокие графические настройки, перегружающие видеопамять или ОЗУ.
Оверлей Steam имеет четыре уровня детализации:
- Только текущий показатель FPS;
- Расширенное отображение FPS;
- FPS с загрузкой процессора и видеокарты;
- Полный режим — FPS, загрузка CPU, GPU и использование оперативной памяти.
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