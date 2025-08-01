Steam вже тестує новий дизайн інтерфейсу

Компанія Valve розпочала бета-тестування нового дизайну свого магазину в Steam. Оновлений інтерфейс покликаний спростити пошук ігор та навігацію за рахунок більш зрозумілого верхнього меню.

У бета-версії з’явився розділ Browse, який дозволяє швидко знаходити хіти продажу, новинки та ігри зі знижками.

Кнопка Recommendations пропонує ігри, засновані на бібліотеці користувача, часі гри та рекомендаціях спільноти.

Особливе меню Categories допомагає переглядати популярні жанри та теги для більш персоналізованого вибору.

Функція пошуку тепер показує найпопулярніші запити, нещодавно переглянуті ігри та улюблені жанри користувача.

Для просунутого пошуку додана кнопка Advanced Search з розширеними фільтрами.

Оновлення виходить на тлі критики політики Steam щодо видалення великої кількості ігор з контентом для дорослих після змін у співпраці з платіжними системами Visa та Mastercard.

На даний момент новий інтерфейс доступний лише учасникам програми Steam Client Beta, які можуть залишати відгуки для покращення та остаточного доопрацювання дизайну.

Valve випустила оновлення для Steam на Windows, в якому з’явився новий оверлей для моніторингу продуктивності. Він дозволить користувачам краще зрозуміти, наскільки потужний їхній ПК і як його характеристики впливають на ігровий процес.

Однією з ключових функцій стала можливість відображення як реальної кількості кадрів на секунду, так і кадрів, згенерованих за допомогою технологій DLSS або FSR.

За словами Valve, ці дані допоможуть визначити, що саме гальмує гру – слабкий центральний або графічний процесор, або надто високі графічні налаштування, що перевантажують відеопам’ять або ОЗУ.

Оверлей Steam має чотири рівні деталізації:

Тільки поточний показник FPS; Розширене відображення FPS; FPS із завантаженням процесора та відеокарти; Повний режим — FPS, завантаження CPU, GPU та використання оперативної пам’яті.