Steam устроит фестиваль украинских игр с 19 по 26 августа

С 19 по 26 августа 2024 года на платформе Steam пройдет третий Ukrainian Games Festival. Организаторы, команда GTP Media, представят более 430 украинских игровых проектов, включая масштабные работы известных студий, таких как GSC Game World и 4A Games, а также оригинальные инди-проекты.

Фестиваль предложит игрокам возможность приобрести игры со скидками в рамках большой распродажи, а также испытать десятки новых проектов в выставке демоверсий. Кроме того, во время мероприятия будут анонсированы новые игры от украинских разработчиков.

Помимо игровых активностей, команда GTP Media организует благотворительный сбор средств на покупку 50 FPV-дронов для подразделений Главного управления разведки Украины. Информация о сборе средств и взносах украинских компаний будет доступна на официальном сайте Ukrainian Games.