Steam влаштує фестиваль українських ігор з 19 по 26 серпня16.08.24
З 19 по 26 серпня 2024 року на платформі Steam пройде третій Ukrainian Games Festival. Організатори, команда GTP Media, представлять понад 430 українських ігрових проектів, включаючи масштабні роботи відомих студій, таких як GSC Game World та 4A Games, а також оригінальні інді-проекти.
Фестиваль запропонує гравцям можливість придбати ігри зі знижками у рамках великого розпродажу, а також випробувати десятки нових проектів у виставці демоверсій. Крім того, під час заходу буде анонсовано нові ігри від українських розробників.
Окрім ігрових активностей, команда GTP Media організує благодійний збір коштів на купівлю 50 FPV-дронів для підрозділів Головного управління розвідки України. Інформація про збір коштів та внески українських компаній буде доступна на офіційному сайті Ukrainian Games.
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