Статистика: в игры Diablo уже сыграли более 100 миллионов игроков13.06.24
Diablo по праву считается одной из самых популярных и культовых игровых франшиз.
Первая часть серии вышла в 1996 году, и с тех пор каждая новая игра Diablo вызывает огромное внимание геймеров. С годами франшиза становится только популярнее. Blizzard сообщила, что все части Diablo, включая четвёртую, которая вышла ровно год назад, привлекли более 100 миллионов игроков.
Важно отметить, что эта цифра не отражает количество проданных копий, так как различные части Diablo раздавались во всевозможных акциях, а Diablo IV недавно стала доступна в сервисе Xbox Game Pass, где вызвала настоящий фурор.
Blizzard не скрывает своих далеко идущих планов на развитие вселенной Санктуария, поэтому нет сомнений, что у Diablo впереди долгая жизнь.
Разработчики благодарят геймеров за то, что они присоединились к истреблению полчищ демонов.
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Статистика: в игры Diablo уже сыграли более 100 миллионов игроковBlizzard Diablo игры статистика
Blizzard не скрывает своих далеко идущих планов на развитие вселенной Санктуария, поэтому нет сомнений, что у Diablo впереди долгая жизнь.
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