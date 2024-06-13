Статистика: у ігри Diablo вже зіграли понад 100 мільйонів гравців

Diablo по праву вважається однією з найпопулярніших та культових ігрових франшиз.

Перша частина серії вийшла в 1996 році, і з того часу кожна нова гра Diablo викликає велику увагу геймерів. З роками франшиза стає лише популярнішою. Blizzard повідомила, що всі частини Diablo, включаючи четверту, яка вийшла рівно рік тому, залучили понад 100 мільйонів гравців.

Ця цифра не відображає кількість проданих копій, так як різні частини Diablo лунали у всіляких акціях, а Diablo IV нещодавно стала доступна в сервісі Xbox Game Pass, де викликала справжній фурор.

Blizzard не приховує своїх далекосяжних планів на розвиток всесвіту Санктуарія, тому немає сумнівів, що Diablo попереду довге життя.

Розробники дякують геймерам за те, що вони приєдналися до винищення полчищ демонів.