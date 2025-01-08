Стандарт HDMI 2.2 с пропускной способностью 96 Гбит/с представлен официально

На выставке CES 2025 был представлен новый стандарт HDMI 2.2, который удвоил пропускную способность по сравнению с HDMI 2.1, увеличив её с 48 Гбит/с до 96 Гбит/с. Это делает HDMI 2.2 более быстрым, чем текущая версия DisplayPort с 80 Гбит/с.

Для использования всех возможностей HDMI 2.2 потребуются сертифицированные кабели с маркировкой ULTRA96. Их максимальная длина составит не более двух метров, а в продажу они поступят во второй половине года.

Новый стандарт также включает протокол Latency Indication Protocol (LIP), который улучшает синхронизацию аудио и видео в устройствах с несколькими точками подключения, таких как AV-ресиверы и саундбары.

Однако устройства с поддержкой HDMI 2.2 появятся не сразу. Финальные спецификации будут переданы партнёрам в первой половине 2025 года, а разработка и сертификация оборудования займут дополнительное время.

Кроме того, VESA представила обновлённый стандарт DisplayPort 2.1b, главной особенностью которого стала поддержка активных кабелей DP80LL (DisplayPort 80 Gbps Low Loss) с пропускной способностью 80 Гбит/с. Новые кабели могут достигать длины до трёх метров, что в три раза превышает возможности пассивных кабелей DisplayPort 2.1 DP80.

К разработке стандарта активно привлекалась компания Nvidia. Новая версия DisplayPort 2.1b будет поддерживаться в следующем поколении видеокарт GeForce RTX 50-й серии. Напомним, что текущая линейка GeForce RTX 4000 ограничена поддержкой DisplayPort 1.4a.