Стандарт HDMI 2.2 з пропускною спроможністю 96 Гбіт/с представлений офіційно

На виставці CES 2025 був представлений новий стандарт HDMI 2.2, який подвоїв пропускну здатність порівняно з HDMI 2.1, збільшивши її з 48 до 96 Гбіт/с. Це робить HDMI 2.2 швидше, ніж поточна версія DisplayPort з 80 Гбіт/с.

Для використання всіх можливостей HDMI 2.2 будуть потрібні сертифіковані кабелі з маркуванням ULTRA96. Їхня максимальна довжина складе не більше двох метрів, а у продаж вони надійдуть у другій половині року.

Новий стандарт також включає протокол Latency Indication Protocol (LIP), який покращує синхронізацію аудіо та відео у пристроях з кількома точками підключення, таких як AV-ресивери та саундбари.

Однак, пристрої з підтримкою HDMI 2.2 з’являться не відразу. Фінальні специфікації будуть передані партнерам у першій половині 2025 року, а розробка та сертифікація обладнання займуть додатковий час.

Крім того, VESA представила оновлений стандарт DisplayPort 2.1b, головною особливістю якого стала підтримка активних кабелів DP80LL (DisplayPort 80 Gbps Low Loss) з пропускною здатністю 80 Гбіт/с. Нові кабелі можуть сягати довжини до трьох метрів, що втричі перевищує можливості пасивних кабелів DisplayPort 2.1 DP80.

До розробки стандарту активно залучалася компанія Nvidia. Нова версія DisplayPort 2.1b підтримуватиметься у наступному поколінні відеокарт GeForce RTX 50-ї серії. Нагадаємо, що поточна лінійка GeForce RTX 4000 обмежена підтримкою DisplayPort 1.4a.