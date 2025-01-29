Stalker 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.1.4

Разработчики из GSC Game World выпустили новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который устраняет ряд критических проблем, выявленных игроками. Обновление направлено на решение следующих проблем:

Сбои и зависания при компиляции шейдеров. Разработчики подчеркнули, что это была одна из самых сложных задач для исправления.

Утечки памяти. Исправлены проблемы на локации «Росток».

Улучшение производительности. Оптимизированы сохранения, связанные с длительными игровыми сессиями.

Сохранения на Xbox. Устранена проблема с потерей сохранений.

Случайные сбои интерфейса. Исправлены ошибки, связанные с анимацией элементов интерфейса.

GSC Game World анонсировала, что уже работает над еще большим масштабным патчем Сталкера 2, который будет выпущен в ближайшее время. Разработчики также призывают игроков активно сообщать о новых проблемах через официальную страницу поддержки.

Stalker 2: Heart of Chornobyl доступна на ПК и Xbox Series, включая подписку Game Pass. Для улучшенного игрового опыта рекомендуется обновить игру до последней версии.

Обновление демонстрирует стремление разработчиков исправлять ошибки и улучшать качество игры на основе обратной связи от сообщества.