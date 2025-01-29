Stalker 2: Heart of Chornobyl получила большой патч 1.1.429.01.25
Разработчики из GSC Game World выпустили новый патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, который устраняет ряд критических проблем, выявленных игроками. Обновление направлено на решение следующих проблем:
- Сбои и зависания при компиляции шейдеров. Разработчики подчеркнули, что это была одна из самых сложных задач для исправления.
- Утечки памяти. Исправлены проблемы на локации «Росток».
- Улучшение производительности. Оптимизированы сохранения, связанные с длительными игровыми сессиями.
- Сохранения на Xbox. Устранена проблема с потерей сохранений.
- Случайные сбои интерфейса. Исправлены ошибки, связанные с анимацией элементов интерфейса.
GSC Game World анонсировала, что уже работает над еще большим масштабным патчем Сталкера 2, который будет выпущен в ближайшее время. Разработчики также призывают игроков активно сообщать о новых проблемах через официальную страницу поддержки.
Stalker 2: Heart of Chornobyl доступна на ПК и Xbox Series, включая подписку Game Pass. Для улучшенного игрового опыта рекомендуется обновить игру до последней версии.
Обновление демонстрирует стремление разработчиков исправлять ошибки и улучшать качество игры на основе обратной связи от сообщества.
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