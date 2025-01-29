Для Stalker 2: Heart of Chornobyl вийшов великий патч 1.1.4

Розробники GSC Game World випустили новий патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який усуває низку критичних проблем, виявлених гравцями. Оновлення спрямоване на вирішення таких проблем:

Збої та зависання при компіляції шейдерів. Розробники підкреслили, що це було одним із найскладніших завдань для виправлення.

Виток пам’яті. Виправлено проблеми на локації «Росток».

Поліпшення продуктивності. Оптимізовано збереження, пов’язані з тривалими ігровими сесіями.

Збереження на Xbox. Усунуто проблему із втратою збережень.

Випадкові збої інтерфейсу. Виправлено помилки, пов’язані з анімацією елементів інтерфейсу.

GSC Game World анонсувала, що вже працює над ще більшим масштабним патчем Сталкера 2, який буде випущено найближчим часом. Розробники також закликають гравців активно повідомляти про нові проблеми через офіційну сторінку підтримки.

Stalker 2: Heart of Chornobyl доступна на ПК та Xbox Series, включаючи підписку Game Pass. Для покращення ігрового досвіду рекомендується оновити гру до останньої версії.

Оновлення демонструє прагнення розробників виправляти помилки та покращувати якість гри на основі зворотного зв’язку від спільноти.