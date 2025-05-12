Стали известны системные требования Mafia: The Old Country

Издатель 2K Games и студия Hangar 13 представили первый геймплейный трейлер криминального экшена Mafia: The Old Country и одновременно объявили дату релиза. Игра выйдет 8 августа на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. На всех платформах уже открыт предзаказ.

Разработчики показали фрагменты игрового процесса, сделав акцент на графике, атмосфере и стилистике проекта. Судя по представленному видео, Mafia: The Old Country делает ставку на высокую визуальную достоверность и детализацию окружения, что сказывается и на системных требованиях.

Для запуска игры на минимальных настройках пользователям ПК потребуется видеокарта не ниже GeForce RTX 2070, 16 ГБ оперативной памяти и 55 ГБ свободного места на SSD. Однако для комфортной игры разработчики рекомендуют 32 ГБ ОЗУ, что делает системные требования заметно выше среднего уровня.

Минимальные системные требования Mafia: The Old Country (1080p, средние настройки)

ОС: Windows 10/11

процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT

оперативная память: 16 ГБ

DirectX: 12

Место на диске: 55 ГБ SSD

Рекомендуемые (1440p, высокие настройки):

ОС: Windows 10/11

процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT

оперативная память: 32 ГБ

DirectX: 12

место на диске: 55 ГБ SSD.