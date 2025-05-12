Стали известны системные требования Mafia: The Old Country12.05.25
Издатель 2K Games и студия Hangar 13 представили первый геймплейный трейлер криминального экшена Mafia: The Old Country и одновременно объявили дату релиза. Игра выйдет 8 августа на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. На всех платформах уже открыт предзаказ.
Разработчики показали фрагменты игрового процесса, сделав акцент на графике, атмосфере и стилистике проекта. Судя по представленному видео, Mafia: The Old Country делает ставку на высокую визуальную достоверность и детализацию окружения, что сказывается и на системных требованиях.
Для запуска игры на минимальных настройках пользователям ПК потребуется видеокарта не ниже GeForce RTX 2070, 16 ГБ оперативной памяти и 55 ГБ свободного места на SSD. Однако для комфортной игры разработчики рекомендуют 32 ГБ ОЗУ, что делает системные требования заметно выше среднего уровня.
Минимальные системные требования Mafia: The Old Country (1080p, средние настройки)
- ОС: Windows 10/11
- процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 7 2700X
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 или AMD Radeon RX 5700 XT
- оперативная память: 16 ГБ
- DirectX: 12
- Место на диске: 55 ГБ SSD
Рекомендуемые (1440p, высокие настройки):
- ОС: Windows 10/11
- процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6950 XT
- оперативная память: 32 ГБ
- DirectX: 12
- место на диске: 55 ГБ SSD.
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