Стали відомі системні вимоги Mafia: The Old Country12.05.25
Видавець 2K Games та студія Hangar 13 представили перший геймплейний трейлер кримінального екшену Mafia: The Old Country та одночасно оголосили дату релізу. Гра вийде 8 серпня на PlayStation 5, Xbox Series X/S та PC. На всіх платформах вже відкрито попереднє замовлення.
Розробники показали фрагменти ігрового процесу, наголосивши на графіку, атмосфері та стилістиці проекту. Судячи з представленого відео, Mafia: The Old Country робить ставку на високу візуальну достовірність та деталізацію оточення, що позначається і на системних вимогах.
Для запуску гри на мінімальних налаштуваннях користувачам ПК знадобиться відеокарта не нижче GeForce RTX 2070, 16 ГБ оперативної пам’яті та 55 ГБ вільного місця на SSD. Однак для комфортної гри розробники рекомендують 32 ГБ ОЗУ, що робить системні вимоги помітно вищими за середній рівень.
Мінімальні системні вимоги Mafia: The Old Country (1080p, середні налаштування)
- ОС: Windows 10/11
- процесор: Intel Core i7-9700K або AMD Ryzen 7 2700X
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 або AMD Radeon RX 5700 XT
- оперативна пам’ять: 16 ГБ
- DirectX: 12
- Місце на диску: 55 ГБ SSD
Рекомендовані (1440p, високі налаштування):
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- ОС: Windows 10/11
- процесор: Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 5800X
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 або AMD Radeon RX 6950 XT
- оперативна пам’ять: 32 ГБ
- DirectX: 12
- місце на диску: 55 ГБ SSD.
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