Стали известны системные требования Indiana Jones and the Great Circle06.12.24
Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle, разрабатываемый студией MachineGames, готовится к релизу уже на следующей неделе. Ожидания от игры высоки, учитывая успешные проекты студии, такие как современные части Wolfenstein.
Техническая сторона игры демонстрирует амбициозный подход к визуальному исполнению, что отразилось на системных требованиях. Даже для минимальных настроек требуется значительная вычислительная мощность. Для запуска игры потребуется видеокарта уровня RTX 2060 Super, процессор Intel Core i7-10700K, 16 ГБ оперативной памяти и 120 ГБ свободного места на SSD. Эти параметры обеспечивают только базовое качество графики, а для более высоких настроек потребуется ещё более мощное оборудование.
Игра обещает перенести игроков в насыщенные событиями приключения с детализированными мирами, но требования подчеркивают необходимость современного игрового оборудования для полноценного наслаждения этим проектом.
Системные требования игры Indiana Jones and the Great Circle
Минимальные (низкие настройки, 1080p при 60 fps)
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Гб), AMD Radeon RX 6600 (8 Гб) или Intel Arc A580;
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: 120 Гб.
Рекомендуемые (высокие настройки, 1440p при 60 fps)
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (12 Гб) или AMD Radeon RX 7700 XT (12 Гб);
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: 120 Гб.
Ультранастройки (4K при 60 fps)
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7900X;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Гб) или AMD Radeon RX 7900 XT (20 Гб);
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: 120 Гб.
А вот требования с полной трассировкой лучей (ниже описаны конфигурации, которые работают в паре с технологиями DLSS 3 и генерацией кадров, без них производительность будет гораздо ниже)
Минимальные (низкие настройки, 1080p с апскейлом при 60 fps)
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Гб);
- оперативная память: 16 Гб;
- место на SSD: 120 Гб.
Рекомендуемые (высокие настройки, 1440p с апскейлом при 60 fps)
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Гб);
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: 120 Гб.
Ультранастройки (4K с апскейлом при 60 fps)
- операционная система: 64-битная Windows 10;
- процессор: i7-13900K и Ryzen 7 7900X (обращаем внимание! разработчик совершил ошибку и указал несуществующие процессоры, скорее всего имелись в виду Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7900X);
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 Гб);
- оперативная память: 32 Гб;
- место на SSD: 120 Гб.
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Стали известны системные требования Indiana Jones and the Great Circle игры комплектующие
Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle, разрабатываемый студией MachineGames, готовится к релизу уже на следующей неделе. Ожидания от игры высоки, учитывая успешные проекты студии, такие как современные части Wolfenstein.
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