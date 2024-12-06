Стали известны системные требования Indiana Jones and the Great Circle

Приключенческий экшен Indiana Jones and the Great Circle, разрабатываемый студией MachineGames, готовится к релизу уже на следующей неделе. Ожидания от игры высоки, учитывая успешные проекты студии, такие как современные части Wolfenstein.

Техническая сторона игры демонстрирует амбициозный подход к визуальному исполнению, что отразилось на системных требованиях. Даже для минимальных настроек требуется значительная вычислительная мощность. Для запуска игры потребуется видеокарта уровня RTX 2060 Super, процессор Intel Core i7-10700K, 16 ГБ оперативной памяти и 120 ГБ свободного места на SSD. Эти параметры обеспечивают только базовое качество графики, а для более высоких настроек потребуется ещё более мощное оборудование.

Игра обещает перенести игроков в насыщенные событиями приключения с детализированными мирами, но требования подчеркивают необходимость современного игрового оборудования для полноценного наслаждения этим проектом.

Системные требования игры Indiana Jones and the Great Circle

Минимальные (низкие настройки, 1080p при 60 fps)

операционная система: 64-битная Windows 10;

процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Гб), AMD Radeon RX 6600 (8 Гб) или Intel Arc A580;

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: 120 Гб.

Рекомендуемые (высокие настройки, 1440p при 60 fps)

операционная система: 64-битная Windows 10;

процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (12 Гб) или AMD Radeon RX 7700 XT (12 Гб);

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: 120 Гб.

Ультранастройки (4K при 60 fps)

операционная система: 64-битная Windows 10;

процессор: Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7900X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Гб) или AMD Radeon RX 7900 XT (20 Гб);

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: 120 Гб.

А вот требования с полной трассировкой лучей (ниже описаны конфигурации, которые работают в паре с технологиями DLSS 3 и генерацией кадров, без них производительность будет гораздо ниже)

Минимальные (низкие настройки, 1080p с апскейлом при 60 fps)

операционная система: 64-битная Windows 10;

процессор: i7-10700K или AMD Ryzen 5 3600;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Гб);

оперативная память: 16 Гб;

место на SSD: 120 Гб.

Рекомендуемые (высокие настройки, 1440p с апскейлом при 60 fps)

операционная система: 64-битная Windows 10;

процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 7700;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Гб);

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: 120 Гб.

Ультранастройки (4K с апскейлом при 60 fps)

операционная система: 64-битная Windows 10;

процессор: i7-13900K и Ryzen 7 7900X ( обращаем внимание! разработчик совершил ошибку и указал несуществующие процессоры, скорее всего имелись в виду Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7900X);

разработчик совершил ошибку и указал несуществующие процессоры, скорее всего имелись в виду Intel Core i9-13900K или AMD Ryzen 9 7900X); видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 Гб);

оперативная память: 32 Гб;

место на SSD: 120 Гб.