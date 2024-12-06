Стали відомі системні вимоги Indiana Jones and the Great Circle06.12.24
Пригодницький екшен Indiana Jones and the Great Circle, який розробляє студія MachineGames, готується до релізу вже наступного тижня. Очікування від гри високі з огляду на успішні проекти студії, такі як сучасні частини Wolfenstein.
Технічний бік гри демонструє амбітний підхід до візуального виконання, що позначилося на системних вимогах. Навіть для мінімальних налаштувань потрібна значна обчислювальна потужність. Для запуску гри знадобиться відеокарта рівня RTX 2060 Super, процесор Intel Core i7-10700K, 16 ГБ оперативної пам’яті та 120 ГБ вільного місця на SSD. Ці параметри забезпечують лише базову якість графіки, а для більш високих налаштувань потрібно ще потужніше обладнання.
Гра обіцяє перенести гравців у насичені подіями пригоди з деталізованими світами, але вимоги наголошують на необхідності сучасного ігрового обладнання для повноцінної насолоди цим проектом.
Системні вимоги гри Indiana Jones and the Great Circle
Мінімальні (низькі налаштування, 1080p при 60 fps)
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-10700K або AMD Ryzen 5 3600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 Super (8 Гб), AMD Radeon RX 6600 (8 Гб) або Intel Arc A580;
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на SSD: 120 Гб.
Рекомендовані (високі налаштування, 1440p при 60 fps)
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 7700;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080Ti (12 Гб) або AMD Radeon RX 7700 XT (12 Гб);
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на SSD: 120 Гб.
Ультраналаштування (4K при 60 fps)
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: Intel Core i9-13900K або AMD Ryzen 9 7900X;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Гб) або AMD Radeon RX 7900 XT (20 Гб);
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на SSD: 120 Гб.
А ось вимоги з повним трасуванням променів (нижче описані конфігурації, які працюють у парі з технологіями DLSS 3 та генерацією кадрів, без них продуктивність буде набагато нижчою)
Мінімальні (низькі налаштування, 1080p з апскейлом при 60 fps)
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: i7-10700K або AMD Ryzen 5 3600;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Гб);
- оперативна пам’ять: 16 Гб;
- місце на SSD: 120 Гб.
Рекомендовані (високі налаштування, 1440p з апскейлом при 60 fps)
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: Intel Core i7-12700K або AMD Ryzen 7 7700;
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 (16 Гб);
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на SSD: 120 Гб.
Ультраналаштування (4K з апскейлом при 60 fps)
- операційна система: 64-бітна Windows 10;
- процесор: i7-13900K і Ryzen 7 7900X (звертаємо увагу! розробник припустився помилки і вказав неіснуючі процесори, швидше за все малися на увазі Intel Core i9-13900K або AMD Ryzen 9 7900X) li>
- відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4090 (24 Гб);
- оперативна пам’ять: 32 Гб;
- місце на SSD: 120 Гб.
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Пригодницький екшен Indiana Jones and the Great Circle, який розробляє студія MachineGames, готується до релізу вже наступного тижня. Очікування від гри високі з огляду на успішні проекти студії, такі як сучасні частини Wolfenstein.
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