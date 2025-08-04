Стали известны системные требования игры Battlefield 6

Electronic Arts опубликовала системные требования к шутеру Battlefield 6 и поделилась деталями бета-тестирования. Во время презентации многопользовательских режимов разработчики подтвердили, что Battlefield 6 не будет чрезмерно требовательной.

Для запуска игры на минимальных настройках понадобится видеокарта уровня RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и 55 ГБ свободного места — при этом установка на SSD не обязательна.

Игра потребует постоянного подключения к интернету.

Системные требования Battlefield 6

Минимальные:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT (6 ГБ)

DirectX: 12

Место на диске: 55 ГБ

Рекомендуемые:

ОС: Windows 11 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: Nvidia RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT

DirectX: 12

Место на диске: 80 ГБ

Открытое бета-тестирование пройдёт в два этапа: с 9 по 10 и с 14 по 17 августа. Владельцы предзаказов и те, кто получит доступ через Twitch Drops, смогут опробовать игру раньше — 7 и 8 августа.

Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК (Steam, Epic Games Store), Xbox Series и PlayStation 5.