Стали известны системные требования игры Battlefield 604.08.25
Electronic Arts опубликовала системные требования к шутеру Battlefield 6 и поделилась деталями бета-тестирования. Во время презентации многопользовательских режимов разработчики подтвердили, что Battlefield 6 не будет чрезмерно требовательной.
Для запуска игры на минимальных настройках понадобится видеокарта уровня RTX 2060, 16 ГБ оперативной памяти и 55 ГБ свободного места — при этом установка на SSD не обязательна.
Игра потребует постоянного подключения к интернету.
Системные требования Battlefield 6
Минимальные:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT (6 ГБ)
- DirectX: 12
- Место на диске: 55 ГБ
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 11 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: Nvidia RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT
- DirectX: 12
- Место на диске: 80 ГБ
Открытое бета-тестирование пройдёт в два этапа: с 9 по 10 и с 14 по 17 августа. Владельцы предзаказов и те, кто получит доступ через Twitch Drops, смогут опробовать игру раньше — 7 и 8 августа.
Battlefield 6 выйдет 10 октября на ПК (Steam, Epic Games Store), Xbox Series и PlayStation 5.
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