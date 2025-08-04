Стали відомі системні вимоги гри Battlefield 604.08.25
Electronic Arts опублікувала системні вимоги до шутера Battlefield 6 та поділилася деталями бета-тестування. Під час презентації розрахованих на багато користувачів режимів розробники підтвердили, що Battlefield 6 не буде надмірно вимогливою.
Для запуску гри на мінімальних налаштуваннях знадобиться відеокарта рівня RTX 2060, 16 ГБ оперативної пам’яті та 55 ГБ вільного місця – при цьому встановлення на SSD не є обов’язковим.
Гра потребуватиме постійного підключення до інтернету.
Системні вимоги Battlefield 6
Мінімальні:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ
- Відеокарту: Nvidia RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT (6 ГБ)
- DirectX: 12
- Місце на диску: 55 ГБ
Рекомендовані:
- ОС: Windows 11 (64-bit)
- Процесор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ
- Відеокарту: Nvidia RTX 3060 Ti/AMD Radeon RX 6700 XT
- DirectX: 12
- Місце на диску: 80 ГБ
Відкрите бета-тестування пройде у два етапи: з 9 по 10 та з 14 по 17 серпня. Власники попереднього замовлення та ті, хто отримає доступ через Twitch Drops, зможуть випробувати гру раніше — 7 та 8 серпня.
Battlefield 6 вийде 10 жовтня на ПК (Steam, Epic Games Store), Xbox Series та PlayStation 5.
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