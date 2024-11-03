Стали известны финальные системные требования STALKER 2: Heart of Chornobyl03.11.24
GSC Game World обновила системные требования для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которые стали более оптимизированными по сравнению с теми, что были представлены несколько лет назад. Хотя игра обещает быть технологически продвинутой, разработчики уверяют, что они смогли сделать требования к железу достаточно доступными.
Для комфортной игры потребуется 150 ГБ свободного места и желательно 16 ГБ оперативной памяти. Использование SSD-накопителя также рекомендуется для быстрой загрузки. Это позволяет надеяться, что поклонники смогут оценить новый S.T.A.L.K.E.R. без необходимости обновлять свои системы под высокие запросы.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl состоится 20 ноября на PC и Xbox Series. Игра сразу появится в Game Pass.
Системные требования игры STALKER 2: Heart of Chornobyl
Минимальные:
- ОС: Windows 10, Windows 11;
- процессор: AMD Ryzen 5 1600X или Intel Core i5-7600K;
- оперативная память: 8 GB ОЗУ;
- видеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB или NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;
- место на диске: 150 GB.
Рекомендованные:
- ОС: Windows 10, Windows 11;
- процессор: AMD Ryzen 7 3700X или Intel Core i7-9700K;
- оперативная память: 16 GB ОЗУ;
- видеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB или NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB или NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;
- место на диске: 150 GB.
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