Стали відомі фінальні системні вимоги STALKER 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World поновила системні вимоги для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, які стали більш оптимізованими, ніж ті, що були представлені кілька років тому. Хоча гра обіцяє бути технологічно просунутою, розробники запевняють, що вони змогли зробити вимоги до заліза досить доступними.

Для комфортної гри потрібно 150 ГБ вільного місця та бажано 16 ГБ оперативної пам’яті. Використання SSD-накопичувача також рекомендується для швидкого завантаження. Це дозволяє сподіватися, що шанувальники зможуть оцінити новий S.T.A.L.K.E.R. без потреби оновлювати свої системи під високі запити.

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl відбудеться 20 листопада на PC та Xbox Series. Гра одразу з’явиться у Game Pass.

Системні вимоги гри STALKER 2: Heart of Chornobyl

Мінімальні:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процесор: AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K;

оперативна пам’ять: 8 GB ОЗП;

відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB;

місце на диску: 150 GB.

Рекомендовані:

ОС: Windows 10, Windows 11;

процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K;

оперативна пам’ять: 16 GB ОЗП;

відеокарт: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB або NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB;

місце на диску: 150 GB.