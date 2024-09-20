Стали известны цены на iPhone 16 и Watch Series 10 в Украине

Компания Apple с официальными дистрибуторами огласила цены на новые модели iPhone и часов в Украине. Продажи всех устройств начнутся 27 сентября.

Купить Айфон 16 в Украине по предварительному заказу можно будет по следующим ценам:

iPhone 16, 128 ГБ — 47 499 грн (вместо 50 999 грн)

iPhone 16, 256 ГБ — 52 499 грн (вместо 55 499 грн)

iPhone 16, 256 ГБ — 62 499 грн (вместо 65 499 грн)

iPhone 16 Plus, 128 ГБ — 52 499 грн (вместо 55 499 грн)

iPhone 16 Plus, 256 ГБ — 57 499 грн (вместо 60 499 грн)

iPhone 16 Plus, 512 ГБ — 67 499 грн (вместо 70 499 грн)

iPhone 16 Pro, 128 ГБ — 59 999 грн (вместо 62 999 грн)

iPhone 16 Pro, 256 ГБ — 64 999 грн (вместо 67 999 грн)

iPhone 16 Pro, 512 ГБ — 74 999 грн (вместо 77 999 грн)

iPhone 16 Pro, 1 ТБ — 84 999 грн (вместо 87 999 грн)

Apple Watch Series 10 доступны в двух размерах, трёх цветах, только с GPS и в алюминиевом корпусе:

Apple Watch Series 10, 42 мм (Jet Black, Rose Gold, Silver) — 22 999 грн

Apple Watch Series 10, 46 мм (Jet Black, Rose Gold, Silver) — 23 799 грн

Apple iPhone 16 и 16 Plus

iPhone 16 получил несколько значительных изменений, включая боковую кнопку «Управление камерой», которая делает съемку фото и видео более интуитивной. Проведя пальцем по кнопке, пользователи могут регулировать масштаб. Кроме того, iPhone 16 оснащен кнопкой действия, которая ранее была эксклюзивной для моделей Pro и заменила привычный переключатель выключения звука.

Apple также подчеркнула, что Айфон 16 получил самое прочное стекло для защиты дисплея от царапин, а диагональ экрана стандартной версии составляет 6,1 дюйма, в то время как iPhone 16 Plus оснащен экраном размером 6,7 дюйма.

Интеграция возможностей искусственного интеллекта через Apple Intelligence и использование облачной инфраструктуры Apple Private Cloud Compute позволяют ускорить доступ к функциям устройства.

Apple iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro выделяется обновленным дизайном и улучшенной производительностью. Устройство получило 6,3-дюймовый дисплей, а его старшая версия, iPhone 16 Pro Max, оснащена экраном на 6,9 дюймов. Эти модели демонстрируют самые тонкие рамки, которые когда-либо присутствовали в устройствах Apple.

Производительность устройства улучшена благодаря новому чипу A18 Pro, который изготовлен по 3-нанометровому техпроцессу второго поколения. Это обеспечивает прирост мощности и энергоэффективности, а также улучшает работу с задачами, требующими высокой вычислительной мощности. Процессор включает в себя 16-ядерный нейронный механизм, способный выполнять до 35 триллионов операций в секунду, и 6-ядерный графический процессор с 20-процентным приростом производительности. Это дает устройству ощутимые преимущества при выполнении сложных вычислений и работе с графикой, что особенно полезно для видеомонтажа, игр и работы с искусственным интеллектом.

В плане камер iPhone 16 Pro получил значительные улучшения. Основная 48-мегапиксельная Fusion-камера с четырехпиксельным датчиком второго поколения обеспечивает отличное качество снимков, включая возможность использования 2-кратного телефото. Ультраширокая камера также обновлена и теперь оснащена 48-мегапиксельным сенсором с улучшенной светочувствительностью. Телефотокамера предлагает 5-кратный оптический зум, что позволяет получать детализированные снимки с большого расстояния.

Apple Watch Series 10

В обновленном устройстве появился широкоугольный OLED-дисплей, яркость которого увеличена на 40%, что обеспечивает больше пространства для отображения различных данных.

Что известно Одним из значимых нововведений стал встроенный динамик, который позволяет воспроизводить музыку и подкасты напрямую с устройства. Также Series 10 поддерживают функцию быстрой зарядки, позволяя зарядить аккумулятор до 80% всего за полчаса. Новый адаптивный циферблат реагирует на уровень окружающего освещения, подчеркивая преимущества увеличенного дисплея.

В области здоровья часы теперь могут выявлять апноэ во сне — состояние, при котором происходит кратковременная остановка дыхания в ночное время. Для определения этого расстройства используется функция отслеживания сна. Чтобы получить точные данные, пользователю необходимо носить устройство несколько дней подряд.

Кроме того, Apple Watch Series 10 стали более устойчивыми к воздействию воды, получив сертификацию для использования в скоростных водных видах спорта на глубине до 20 метров. Приложение Depth, ранее доступное только для модели Ultra, теперь доступно и в Series 10.

Предварительные заказы на новую версию умных часов начнут принимать с 13 сентября, а официальные продажи стартуют 20 сентября. Стоимость устройства начинается от 399 долларов США за модель с 44-миллиметровым дисплеем.