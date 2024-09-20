Стали відомі ціни на iPhone 16 та Watch Series 10 в Україні

Компанія Apple з офіційними дистриб’юторами оголосила ціни на нові моделі iPhone та годинників в Україні. Продаж всіх пристроїв розпочнеться 27 вересня.

Купити Айфон 16 в Україні за попереднім замовленням можна буде за такими цінами:

iPhone 16, 128 ГБ – 47 499 грн (замість 50 999 грн)

iPhone 16, 256 ГБ — 52 499 грн (замість 55 499 грн)

iPhone 16, 256 ГБ — 62 499 грн (замість 65 499 грн)

iPhone 16 Plus, 128 ГБ — 52 499 грн (замість 55 499 грн)

iPhone 16 Plus, 256 ГБ — 57 499 грн (замість 60 499 грн)

iPhone 16 Plus, 512 ГБ — 67 499 грн (замість 70 499 грн)

iPhone 16 Pro, 128 ГБ — 59 999 грн (замість 62 999 грн)

iPhone 16 Pro, 256 ГБ — 64 999 грн (замість 67 999 грн)

iPhone 16 Pro, 512 ГБ — 74 999 грн (замість 77 999 грн)

iPhone 16 Pro, 1 ТБ — 84 999 грн (замість 87 999 грн)

Apple Watch Series 10 доступні у двох розмірах, трьох кольорах, тільки з GPS та в алюмінієвому корпусі:

Apple Watch Series 10, 42 мм (Jet Black, Rose Gold, Silver) – 22 999 грн

Apple Watch Series 10, 46 мм (Jet Black, Rose Gold, Silver) – 23 799 грн

Apple iPhone 16 и 16 Plus

iPhone 16 отримав кілька значних змін, включаючи бічну кнопку «Керування камерою», яка робить зйомку фото та відео більш інтуїтивною. Провівши пальцем по кнопці, користувачі можуть регулювати масштаб. -i-tonkie-ramki/”> Крім того, iPhone 16 оснащений кнопкою дії, яка раніше була ексклюзивною для моделей Pro і замінила звичний перемикач вимикання звуку.

Apple також підкреслила, що Айфон 16 отримав найміцніше скло для захисту дисплея від подряпин, а діагональ екрану стандартної версії складає 6,1 дюйми, в той час як iPhone 16 Plus оснащений екраном розміром 6,7 дюйми.

Інтеграція можливостей штучного інтелекту через Apple Intelligence та використання хмарної інфраструктури Apple Private Cloud Compute дозволяють прискорити доступ до функцій пристрою.

Apple iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro виділяється оновленим дизайном та покращеною продуктивністю. Пристрій отримав 6,3-дюймовий дисплей, а його старша версія iPhone 16 Pro Max оснащена екраном на 6,9 дюймів. Ці моделі демонструють найтонші рамки, які будь-коли були присутні в пристроях Apple.

Продуктивність пристрою покращена завдяки новому чіпу A18 Pro, що виготовлений за 3-нанометровим техпроцесом другого покоління. Це забезпечує приріст потужності та енергоефективності, а також покращує роботу із завданнями, що потребують високої обчислювальної потужності. Процесор включає 16-ядерний нейронний механізм, здатний виконувати до 35 трильйонів операцій в секунду, і 6-ядерний графічний процесор з 20-відсотковим приростом продуктивності. Це дає пристрою відчутні переваги при виконанні складних обчислень та роботі з графікою, що особливо корисно для відеомонтажу, ігор та роботи зі штучним інтелектом.

У плані камер iPhone 16 Pro отримав значні покращення. Основна 48-мегапіксельна Fusion-камера з чотирипіксельним датчиком другого покоління забезпечує відмінну якість знімків, включаючи можливість використання дворазового телефото. Ультраширока камера також оновлена ​​і тепер оснащена 48-мегапіксельним сенсором з покращеною світлочутливістю. Телефотокамера пропонує 5-кратний оптичний зум, що дозволяє отримувати деталізовані знімки з великої відстані.

Apple Watch Series 10

В оновленому пристрої з’явився ширококутний OLED-дисплей, яскравість якого збільшена на 40%, що забезпечує більше простору для відображення різних даних.

Що відомо Одним із значних нововведень став вбудований динамік, який дозволяє відтворювати музику та подкасти безпосередньо з пристрою. Також Series 10 підтримують функцію швидкого заряджання, дозволяючи зарядити акумулятор до 80% всього за півгодини. Новий адаптивний циферблат реагує на рівень навколишнього освітлення, наголошуючи на перевагах збільшеного дисплея.

У сфері здоров’я годинник тепер може виявляти апное уві сні — стан, у якому відбувається короткочасна зупинка дихання на ніч. Для визначення цього розладу використовується функція відстеження сну. Щоб отримати точні дані, користувач повинен носити пристрій кілька днів поспіль.

Крім того, Apple Watch Series 10 стали стійкішими до впливу води, отримавши сертифікацію для використання у швидкісних водних видах спорту на глибині до 20 метрів. Додаток Depth, раніше доступний тільки для моделі Ultra, тепер доступний і в Series 10.

Попередні замовлення на нову версію розумного годинника почнуть приймати з 13 вересня, а офіційний продаж стартує 20 вересня. -apple-watch-ultra-2/”> Вартість пристрою починається від 399 доларів США за модель з 44-міліметровим дисплеєм.