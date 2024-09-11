Apple представила Apple Watch Series 10 и обновила Apple Watch Ultra 2

Apple представила новую модель умных часов — Apple Watch Series 10, которые получили экран большего размера по сравнению с предшествующей версией Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 10

В обновленном устройстве появился широкоугольный OLED-дисплей, яркость которого увеличена на 40%, что обеспечивает больше пространства для отображения различных данных.

Что известно Одним из значимых нововведений стал встроенный динамик, который позволяет воспроизводить музыку и подкасты напрямую с устройства. Также Series 10 поддерживают функцию быстрой зарядки, позволяя зарядить аккумулятор до 80% всего за полчаса. Новый адаптивный циферблат реагирует на уровень окружающего освещения, подчеркивая преимущества увеличенного дисплея.

В области здоровья часы теперь могут выявлять апноэ во сне — состояние, при котором происходит кратковременная остановка дыхания в ночное время. Для определения этого расстройства используется функция отслеживания сна. Чтобы получить точные данные, пользователю необходимо носить устройство несколько дней подряд.

Кроме того, Apple Watch Series 10 стали более устойчивыми к воздействию воды, получив сертификацию для использования в скоростных водных видах спорта на глубине до 20 метров. Приложение Depth, ранее доступное только для модели Ultra, теперь доступно и в Series 10.

Предварительные заказы на новую версию умных часов начнут принимать с 13 сентября, а официальные продажи стартуют 20 сентября. Стоимость устройства начинается от 399 долларов США за модель с 44-миллиметровым дисплеем.

Apple Watch Ultra 2

Apple объявила о выпуске обновленной версии своих смарт-часов Apple Watch Ultra 2, которые теперь доступны в новом цвете «сатиновый черный». Это первое обновление палитры для серии Ultra с момента их дебюта два года назад.

В дополнение к этому обновлению, Apple Watch Ultra 2 получила функцию обнаружения апноэ во сне. Для определения признаков этого состояния используется встроенный акселерометр, что позволяет фиксировать периоды остановки дыхания у спящего. Этой же функцией будут оснащены модели Apple Watch Series 10 и Series 9.

Кроме того, Apple представила новый титановый ремешок Milanese Loop, стоимость которого составляет 799 долларов. Предзаказы на аксессуар уже доступны, а официальный релиз намечен на 20 сентября.

Обновленная версия Apple Watch Ultra 2 будет работать под управлением watchOS 11. Среди новых функций системы — виджеты Smart Stack, которые отображают данные о физической активности в реальном времени, а также расширенные возможности для мониторинга здоровья. Теперь пользователи смогут отслеживать свою тренировочную нагрузку и проверять основные показатели здоровья с помощью программы Vitals.

Изначально Apple Watch Ultra были представлены в 2022 году как значительное изменение дизайна смарт-часов компании, с увеличенным дисплеем и прочным корпусом. В прошлом году модель получила более яркий экран и новый чип S9. Хотя последние обновления носят скорее косметический характер, Apple Watch Ultra продолжают оставаться флагманским продуктом, востребованным среди пользователей, ценящих прочность и яркость дисплея.