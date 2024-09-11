Apple представила Apple Watch Series 10 та оновила Apple Watch Ultra 2

Apple представила нову модель розумного годинника — Apple Watch Series 10, який отримав екран більшого розміру в порівнянні з попередньою версією Apple Watch Ultra.

Apple Watch Series 10

В оновленому пристрої з’явився ширококутний дисплей OLED, яскравість якого збільшена на 40%, що забезпечує більше простору для відображення різних даних.

Що відомо Одним із значних нововведень став вбудований динамік, який дозволяє відтворювати музику та подкасти безпосередньо з пристрою. Також Series 10 підтримують функцію швидкого заряджання, дозволяючи зарядити акумулятор до 80% всього за півгодини. Новий адаптивний циферблат реагує на рівень навколишнього освітлення, наголошуючи на перевагах збільшеного дисплея.

У сфері здоров’я годинник тепер може виявляти апное уві сні — стан, у якому відбувається короткочасна зупинка дихання на ніч. Для визначення цього розладу використовується функція відстеження сну. Щоб отримати точні дані, користувач повинен носити пристрій кілька днів поспіль.

Крім того, Apple Watch Series 10 стали стійкішими до впливу води, отримавши сертифікацію для використання у швидкісних водних видах спорту на глибині до 20 метрів. Додаток Depth, раніше доступний тільки для моделі Ultra, тепер доступний і в Series 10.

Попередні замовлення на нову версію розумного годинника почнуть приймати з 13 вересня, а офіційні продажі стартують 20 вересня. Вартість пристрою починається від 399 доларів США за модель із 44-міліметровим дисплеєм.

Apple Watch Ultra 2

Apple оголосила про випуск оновленої версії свого смарт-годинника Apple Watch Ultra 2, який тепер доступний у новому кольорі «сатиновий чорний». Це перше оновлення палітри для серії Ultra з моменту їхнього дебюту два роки тому.

На додаток до цього оновлення Apple Watch Ultra 2 отримала функцію виявлення апное уві сні. Для визначення ознак цього стану використовується вбудований акселерометр, що дозволяє фіксувати періоди зупинки дихання сплячого. Цією ж функцією будуть оснащені моделі Apple Watch Series 10 та Series 9.

Крім того, Apple представила новий титановий ремінець Milanese Loop, вартість якого складає 799 доларів. Замовлення на аксесуар вже доступні, а офіційний реліз заплановано на 20 вересня.

Оновлена ​​версія Apple Watch Ultra 2 працюватиме під управлінням watchOS 11. Серед нових функцій системи – віджети Smart Stack, які відображають дані про фізичну активність у реальному часі, а також розширені можливості моніторингу здоров’я. Тепер користувачі зможуть відстежувати своє тренувальне навантаження та перевіряти основні показники здоров’я за допомогою програми Vitals.

Спочатку Apple Watch Ultra були представлені в 2022 році як значна зміна дизайну смарт-годин компанії, зі збільшеним дисплеєм і міцним корпусом. Минулого року модель отримала яскравіший екран і новий чіп S9. Хоча останні оновлення мають швидше косметичний характер, Apple Watch Ultra продовжують залишатися флагманським продуктом, затребуваним серед користувачів, що цінують міцність та яскравість дисплея.