Стала известна цена ноутбука ASUS Vivobook S 15 на Qualcomm Snapdragon X Elite

Компания ASUS представила в Украине свой первый ноутбук на архитектуре ARM. Им стал Vivobook S 15 (S5507), который также является первым компьютером Copilot+ PC по версии Microsoft, оснащенным функциями ИИ и программным обеспечением от ASUS.

Теперь же стала известна и его цена. Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) с процессором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и SSD емкостью 1 ТБ поступит в продажу в Украине в начале июля по цене 67 999 грн. Предзаказ открыт в официальном онлайн-магазине ASUS Украина и интернет-магазинах партнеров компании ASUS в Украине.

ASUS Vivobook S 15 оснащен двумя портами USB4 с поддержкой функции быстрой зарядки, вывода изображения на мониторы с разрешением 4K и передачи данных на скорости до 40 Гбит/с. Также ноутбук имеет два порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, выход HDMI 2.1, слот для карт microSD и комбинированный аудиоразъем.

Устройство имеет ультратонкий цельнометаллический корпус толщиной 14,7 мм и весит всего 1,42 кг.

Согласно внутренним тестам, аккумулятор емкостью 70 Втч обеспечивает до 18 часов автономной работы, функция быстрой зарядки и технология USB-C Easy Charge позволяют заряжать устройство практически от любого адаптера питания.