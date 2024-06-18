Відома ціна ноутбука ASUS Vivobook S 15 на Qualcomm Snapdragon X Elite18.06.24
Компанія ASUS представила в Україні свій перший ноутбук на архітектурі ARM – Vivobook S 15 (S5507), який також є першим комп’ютером Copilot+ PC за версією Microsoft, оснащеним функціями ІІ та програмним забезпеченням від ASUS.
Тепер стала відома і його ціна. Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) із процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD ємністю 1 ТБ надійде у продаж в Україні на початку липня за ціною 67 999 грн. Замовлення відкрито в офіційному онлайн-магазині ASUS Україна та інтернет-магазинах партнерів компанії ASUS в Україні.
ASUS Vivobook S 15 оснащений двома портами USB4 з підтримкою функції швидкої зарядки, виведення зображення на монітори з роздільною здатністю 4K та передачі даних на швидкості до 40 Гбіт/с. Також ноутбук має два порти USB 3.2 Gen 1 Type-A, вихід HDMI 2.1, слот для карт microSD та комбінований аудіороз’єм.
Пристрій має ультратонкий суцільнометалевий корпус завтовшки 14,7 мм і важить лише 1,42 кг.
Відповідно до внутрішніх тестів, акумулятор ємністю 70 Втч забезпечує до 18 годин автономної роботи, функція швидкого заряджання та технологія USB-C Easy Charge дозволяють заряджати пристрій практично від будь-якого адаптера живлення.
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Відома ціна ноутбука ASUS Vivobook S 15 на Qualcomm Snapdragon X EliteASUS Qualcomm ноутбук процесор
Ноутбук ASUS Vivobook S 15 (S5507) із процесором Qualcomm Snapdragon X Elite, 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та SSD ємністю 1 ТБ надійде у продаж в Україні на початку липня за ціною 67 999 грн
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