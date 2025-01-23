Стабилизатор Insta360 Flow 2 Pro управляется искусственным интеллектом

Компания Insta360 анонсировала новый стабилизатор для смартфонов — Insta360 Flow 2 Pro. Стабилизатор предназначен в первую очередь для пользователей iPhone, однако он также поддерживает работу с устройствами на Android.

Одной из главных особенностей Flow 2 Pro является интеграция с Apple DockKit, которая обеспечивает плавное отслеживание объектов как в встроенной камере iPhone, так и в приложениях сторонних разработчиков, таких как BlackMagic и более 200 других. Стабилизатор оснащён инновационной технологией отслеживания Deep Track 4.0, которая позволяет не только отслеживать один объект, но и несколько одновременно. Эта функция активно использует искусственный интеллект для удержания группы людей в кадре во время различных активностей.

Другим важным элементом является функция Active Zoom Tracking, которая позволяет делать 15-кратный зум при слежении за движущимися объектами. Также стабилизатор поддерживает Pro Framing Grid, что позволяет использовать золотое сечение для более гармоничных и эстетичных снимков.

Кроме того, Flow 2 Pro получил улучшенную конструкцию с более крепким штативом и функцией свободного наклона. Также устройство поддерживает бесконечное панорамное отслеживание на 360°, что позволяет стабильно следить за объектами во время их движения. В комплекте есть встроенное зеркало для удобного использования задней камеры смартфона, а также функция телесуфлера.

Flow 2 Pro совместим с технологиями Dolby Vision и Apple ProRes, что расширяет возможности для качественной съёмки. Управление устройством возможно не только через смартфон, но и с помощью Apple Watch. Цена Insta360 Flow 2 Pro начинается от $159 за стандартную версию и $194 за комплект, защищённый от влаги.