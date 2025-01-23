Стабілізатор Insta360 Flow 2 Pro керується штучним інтелектом

Компанія Insta360 анонсувала новий стабілізатор для смартфонів – Insta360 Flow 2 Pro. Стабілізатор призначений в першу чергу для користувачів iPhone, проте він також підтримує роботу з пристроями Android.

Однією з головних особливостей Flow 2 Pro є інтеграція з Apple DockKit, яка забезпечує плавне відстеження об’єктів як у вбудованій камері iPhone, так і додатках сторонніх розробників, таких як BlackMagic та більше 200 інших. Стабілізатор оснащений інноваційною технологією відстеження Deep Track 4.0, яка дозволяє не тільки відстежувати один об’єкт, але й одночасно. Ця функція активно використовує штучний інтелект утримання групи людей у ​​кадрі під час різних активностей.

Іншим важливим елементом є функція Active Zoom Tracking, яка дозволяє робити 15-кратний зум при стеженні за об’єктами, що рухаються. Також стабілізатор підтримує Pro Framing Grid, що дозволяє використовувати золотий переріз для більш гармонійних та естетичних знімків.

Крім того, Flow 2 Pro отримав покращену конструкцію з міцнішим штативом і функцією вільного нахилу. Також пристрій підтримує нескінченне панорамне відстеження на 360 °, що дозволяє стабільно стежити за об’єктами під час їхнього руху. У комплекті є вбудоване дзеркало для зручного використання задньої камери смартфона та функція телесуфлера.

Flow 2 Pro сумісний із технологіями Dolby Vision та Apple ProRes, що розширює можливості для якісної зйомки. Управління пристроєм можливе не лише через смартфон, а й за допомогою Apple Watch. Ціна Insta360 Flow 2 Pro починається від $159 за стандартну версію та $194 за комплект, захищений від вологи.