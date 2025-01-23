Стабілізатор Insta360 Flow 2 Pro керується штучним інтелектом23.01.25
Компанія Insta360 анонсувала новий стабілізатор для смартфонів – Insta360 Flow 2 Pro. Стабілізатор призначений в першу чергу для користувачів iPhone, проте він також підтримує роботу з пристроями Android.
Однією з головних особливостей Flow 2 Pro є інтеграція з Apple DockKit, яка забезпечує плавне відстеження об’єктів як у вбудованій камері iPhone, так і додатках сторонніх розробників, таких як BlackMagic та більше 200 інших. Стабілізатор оснащений інноваційною технологією відстеження Deep Track 4.0, яка дозволяє не тільки відстежувати один об’єкт, але й одночасно. Ця функція активно використовує штучний інтелект утримання групи людей у кадрі під час різних активностей.
Іншим важливим елементом є функція Active Zoom Tracking, яка дозволяє робити 15-кратний зум при стеженні за об’єктами, що рухаються. Також стабілізатор підтримує Pro Framing Grid, що дозволяє використовувати золотий переріз для більш гармонійних та естетичних знімків.
Крім того, Flow 2 Pro отримав покращену конструкцію з міцнішим штативом і функцією вільного нахилу. Також пристрій підтримує нескінченне панорамне відстеження на 360 °, що дозволяє стабільно стежити за об’єктами під час їхнього руху. У комплекті є вбудоване дзеркало для зручного використання задньої камери смартфона та функція телесуфлера.
Flow 2 Pro сумісний із технологіями Dolby Vision та Apple ProRes, що розширює можливості для якісної зйомки. Управління пристроєм можливе не лише через смартфон, а й за допомогою Apple Watch. Ціна Insta360 Flow 2 Pro починається від $159 за стандартну версію та $194 за комплект, захищений від вологи.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Samsung офіційно представила серію флагманських смартфонів Galaxy S25, що включає три моделі: базову S25, S25+ та S25 Ultra. Традиційно основну увагу приділено покращенню продуктивності, якості дисплеїв, камер та функцій на базі штучного інтелекту.
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Магнітна настільна лампа Baseus: тяжіння світла
Стабілізатор Insta360 Flow 2 Pro керується штучним інтелектом екшн камера штучний інтелект
Однією з головних особливостей Insta360 Flow 2 Pro є інтеграція з Apple DockKit, яка забезпечує плавне відстеження об’єктів як у вбудованій камері iPhone
Apple MacBook Air з OLED дисплеєм не вийде до 2029 року Apple OLED ноутбук
Згідно з останнім звітом The Elec, випуск MacBook Air з OLED-екраном, який раніше очікувався в 2027 році, тепер відкладається на 2029 рік.
Стабілізатор Insta360 Flow 2 Pro керується штучним інтелектом
Apple MacBook Air з OLED дисплеєм не вийде до 2029 року
Alpina B8 GT – найпотужніша модель у тюнінг ательє BMW
Смартфони Samsung Galaxy S25 оновлюватимуться до 2032 року
Київстар встановила за рік 197 тисяч акумуляторів та 2700 генераторів для базових станцій
Смартфони Samsung Galaxy S25 покажуть на Unpacked 2025 сьогодні
Дональд Трамп відстрочив заборону на TikTok у США на 75 днів
Монітор LG UltraGear G8 має частоту екрану 240 Гц у режимі 4K та 480 Гц у режимі 1080p