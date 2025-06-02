SSD Solidigm имеет рекордно большую емкость 122,88 ТБ. Он стоит $12400

Компания Solidigm, дочернее предприятие южнокорейской SK Hynix, анонсировала твердотельный накопитель D5-P5336 с рекордной емкостью 122,88 ТБ. Устройство ориентировано на корпоративный сегмент, включая задачи, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением и хранением больших объемов данных.

По информации производителя, SSD-накопитель предназначен для применения в дата-центрах и серверных системах ИИ. За счёт высокой плотности хранения данных устройство может заменить девять стандартных стоек, занимая при этом лишь одну, а также сократить энергопотребление таких систем на 90%.

Основные характеристики SSD Solidigm:

Интерфейс: PCIe 4.0

PCIe 4.0 Форм-фактор: U.2 (уже доступен) и E1.L (в разработке)

U.2 (уже доступен) и E1.L (в разработке) Тип памяти: 192-слойная QLC NAND

192-слойная QLC NAND Выносливость: 0,6 полной перезаписи в день (эквивалентно 134,3 ПБ за 5 лет)

0,6 полной перезаписи в день (эквивалентно 134,3 ПБ за 5 лет) Случайное чтение: до 930 000 IOPS

до 930 000 IOPS Последовательное чтение: до 7,4 ГБ/с

Стоимость модели с максимальной ёмкостью составляет $12 400.

На фоне твердотельных накопителей PCIe 5.0, передающих данные со скоростью до 15 ГБ/с, новинка от Micron выглядит настоящим скачком: модель 9650 Pro показала результат 30,25 ГБ/с при последовательном чтении и записи. Однако речь идёт не о серийном устройстве, а о инженерном прототипе.

Прототип SSD был замечен журналистами Tom’s Hardware на стенде Astera Labs в рамках выставки Computex 2025. Накопитель использовался в демонстрации возможностей коммутаторов PCIe 6.0 нового поколения и программного обеспечения для управления пропускной способностью. Устройство установлено в массивный металлический корпус и подключено через карту расширения — формфактор явно отличается от привычных решений типа M.2.

Сейчас накопитель находится на этапе EVT3 (Engineering Validation Test 3) — это стадия, на которой проходит отладка производительности и проверка совместимости. Впереди — тесты DVT (валидация проектной документации) и PVT (валидация производственного процесса). Речь о потребительском запуске пока не идёт.

Важный нюанс: на текущий момент ни один массовый процессор не поддерживает PCIe 6.0, а сертификация от PCI-SIG ожидается не раньше конца 2025 года. Это означает, что даже в теории использовать такие накопители в реальных системах пока невозможно — не хватает совместимых чипсетов, материнских плат и платформ.

Интерес к демонстрации связан не только с рекордной скоростью. Решения на базе PCIe 6.0 позволяют передавать данные между накопителями и другими компонентами напрямую, без участия центрального процессора, тем самым снижая нагрузку на систему.