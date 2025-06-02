SSD Solidigm має рекордно велику ємність 122,88 ТБ. Він коштує $1240002.06.25
Компанія Solidigm, дочірнє підприємство південнокорейської SK Hynix, анонсувала твердотільний накопичувач D5-P5336 із рекордною ємністю 122,88 ТБ. Пристрій орієнтований на корпоративний сегмент, включаючи завдання, пов’язані зі штучним інтелектом, машинним навчанням та зберіганням великих обсягів даних.
За інформацією виробника, SSD-накопичувач призначений для застосування в дата-центрах та серверних системах ІІ. За рахунок високої щільності зберігання даних пристрій може замінити дев’ять стандартних стійок, займаючи лише одну, а також скоротити енергоспоживання таких систем на 90%.
Основні характеристики SSD Solidigm:
- Інтерфейс: PCIe 4.0
- Форм-фактор: U.2 (вже доступний) та E1.L (у розробці)
- Тип пам’яті: 192-шарова QLC NAND
- Витривалість: 0,6 повного перезапису на день (еквівалентно 134,3 ПБ за 5 років)
- Випадкове читання: до 930 000 IOPS
- Послідовне читання: до 7,4 ГБ/с
Вартість моделі з максимальною ємністю становить $12400.
На тлі твердотільних накопичувачів PCIe 5.0, що передають дані зі швидкістю до 15 ГБ/с, новинка від Micron виглядає справжнім стрибком: модель 9650 Pro показала результат 30,25 ГБ/с при послідовному читанні та запису. Проте йдеться не про серійний пристрій, а про інженерний прототип.
Прототип SSD був помічений журналістами на стенді Astera Labs в рамках виставки Computex 2025. Накопичувач використовувався в демонстрації можливостей комутаторів PCIe 6.0 нового покоління і програмного забезпечення. Пристрій встановлений у масивний металевий корпус і підключений через карту розширення – формфактор явно відрізняється від звичних рішень типу M.2.
Зараз накопичувач знаходиться на етапі EVT3 (Engineering Validation Test 3) – це стадія, на якій відбувається налагодження продуктивності та перевірка сумісності. Попереду – тести DVT (валідація проектної документації) та PVT (валідація виробничого процесу). Про споживчий запуск поки не йдеться.
Важливий нюанс: на даний момент жоден масовий процесор не підтримує PCIe 6.0, а сертифікація PCI-SIG очікується не раніше кінця 2025 року. Це означає, що навіть у теорії використовувати такі накопичувачі в реальних системах поки що неможливо — не вистачає сумісних чіпсетів, материнських плат та платформ.
Інтерес до демонстрації пов’язаний не лише з рекордною швидкістю. Рішення на базі PCIe 6.0 дозволяють передавати дані між накопичувачами та іншими компонентами безпосередньо без участі центрального процесора, тим самим знижуючи навантаження на систему.
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SSD Solidigm має рекордно велику ємність 122,88 ТБ. Він коштує $12400 SSD накопичувач
Компанія Solidigm, дочірнє підприємство південнокорейської SK Hynix, анонсувала твердотільний накопичувач D5-P5336 із рекордною ємністю 122,88 ТБ.
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