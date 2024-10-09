Sony LinkBuds первая Bluetooth-колонку серии с беспроводной зарядкой и защитой IPX4

Sony выпустила свою первую Bluetooth-колонку из линейки LinkBuds под названием LinkBuds Portable Wireless Speaker. Устройство доступно в двух цветах и может работать до 25 часов без подзарядки.

Колонка оснащена твитером и низкочастотным динамиком X-Balanced. Если подключить вторую такую же колонку, они синхронизируются для создания стереозвучания. Управление колонками осуществляется через приложение Sound Connect.

Также колонка Sony LinkBuds поставляется с зарядной станцией, которая превращает её в проводной динамик. Она защищена от воды по стандарту IPX4, что делает её устойчивой к брызгам. LinkBuds Portable Wireless Speaker уже поступила в продажу по цене $179.

Весной Sony представила Bravia Theater U, новую колонку стоимостью $300 для ношения на шее, разработанную специально для игр и просмотра телевизора.

Bravia Theater U имеет 360-градусный звук с басом, но не имеет полной изоляции 3D-звука. Новинка работает от аккумулятора до 12 часов, поддерживает Dolby Atmos. В отличие от своих предшественников, она позволяет одновременно подключать устройства двух пользователей к одному телевизору.

Колонка имеет размеры 235x48x178 миллиметров, весит 268 граммов и имеет защиту от воды и пыли IPX4. Для зарядки используется зарядное устройство мощностью 5 Вт.