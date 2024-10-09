Sony LinkBuds первая Bluetooth-колонку серии с беспроводной зарядкой и защитой IPX409.10.24
Sony выпустила свою первую Bluetooth-колонку из линейки LinkBuds под названием LinkBuds Portable Wireless Speaker. Устройство доступно в двух цветах и может работать до 25 часов без подзарядки.
Колонка оснащена твитером и низкочастотным динамиком X-Balanced. Если подключить вторую такую же колонку, они синхронизируются для создания стереозвучания. Управление колонками осуществляется через приложение Sound Connect.
Также колонка Sony LinkBuds поставляется с зарядной станцией, которая превращает её в проводной динамик. Она защищена от воды по стандарту IPX4, что делает её устойчивой к брызгам. LinkBuds Portable Wireless Speaker уже поступила в продажу по цене $179.
Весной Sony представила Bravia Theater U, новую колонку стоимостью $300 для ношения на шее, разработанную специально для игр и просмотра телевизора.
Bravia Theater U имеет 360-градусный звук с басом, но не имеет полной изоляции 3D-звука. Новинка работает от аккумулятора до 12 часов, поддерживает Dolby Atmos. В отличие от своих предшественников, она позволяет одновременно подключать устройства двух пользователей к одному телевизору.
Колонка имеет размеры 235x48x178 миллиметров, весит 268 граммов и имеет защиту от воды и пыли IPX4.Для зарядки используется зарядное устройство мощностью 5 Вт.
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Колонка Sony LinkBuds поставляется с зарядной станцией, которая превращает её в проводной динамик.
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