Sony LinkBuds перша Bluetooth-колонку серії з бездротовою зарядкою та захистом IPX409.10.24
Sony випустила свою першу Bluetooth-колонку із лінійки LinkBuds під назвою LinkBuds Portable Wireless Speaker. Пристрій доступний у двох кольорах і може працювати до 25 годин без заряджання.
Колонка оснащена твітером та низькочастотним динаміком X-Balanced. Якщо підключити другу таку ж стовпчик, вони синхронізуються для створення стереозвучання. Керування колонками здійснюється через програму Sound Connect.
Також колонка Sony LinkBuds поставляється із зарядною станцією, яка перетворює її на провідний динамік. Вона захищена від води за стандартом IPX4, що робить її стійкою до бризок. LinkBuds Portable Wireless Speaker вже надійшла у продаж за ціною $179.
Навесні Sony представила Bravia Theater U, нову колонку вартістю $300 для носіння на шиї, розроблену спеціально для ігор та перегляду телевізора.
Bravia Theater U має 360-градусний звук із басом, але не має повної ізоляції 3D-звуку. Новинка працює від акумулятора до 12 години, підтримує Dolby Atmos. На відміну від своїх попередників, вона дозволяє одночасно підключати пристрої двох користувачів до одного телевізора.
Колонка має розміри 235x48x178 міліметрів, важить 268 грамів і має захист від води та пилу IPX4.Для заряджання використовується зарядний пристрій потужністю 5 Вт.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Майже відразу після тесту двох павербанок Baseus на 20 000 мАг потужністю 20 Вт, ми отримали доступ до моделі 22 Вт. Відмінностей більше, ніж здається
Огляд павер банку Baseus на 20 000 мАг з потужністю 22 Вт
Огляд навушників Sony WF-1000XM5: лаконічніше і краще?
Огляд бізнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левітація
Відеоспостереження від Ajax: огляд IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam та відеореєстратора NVR
Огляд монітора Acer Nitro XF240Y S3: краще за менше
Огляд мікрофонів Logitech G: моделі Yeti Orb та Yeti GX
Огляд смарт годинника Oppo Watch X: дорого і зі смаком
Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло
Вибираємо ігровий ноутбук 2024 року. В яких Core i9 та RTX 4090 кращі для навчання?
Огляд Acer Chromebook Plus 515 (CB515-2H-52YD): старший
Порівняння камер Samsung Galaxy S23 Ultra та S24 Ultra. Ліга кращих?
Павербанки Baseus на 20 000 мА·год: знову на вістрі
Sony LinkBuds перша Bluetooth-колонку серії з бездротовою зарядкою та захистом IPX4Bluetooth Sony колонка
Колонка Sony LinkBuds поставляється із зарядною станцією, яка перетворює її на дротовий динамік.
Годинник Casio G-SHOCK GMC-B2100 оснащений сонячною батареєюCasio
Casio представила нову модель годинника G-SHOCK GMC-B2100, яка поєднує в собі стильний металевий корпус та сучасні технології