Sony LinkBuds перша Bluetooth-колонку серії з бездротовою зарядкою та захистом IPX4

Sony випустила свою першу Bluetooth-колонку із лінійки LinkBuds під назвою LinkBuds Portable Wireless Speaker. Пристрій доступний у двох кольорах і може працювати до 25 годин без заряджання.

Колонка оснащена твітером та низькочастотним динаміком X-Balanced. Якщо підключити другу таку ж стовпчик, вони синхронізуються для створення стереозвучання. Керування колонками здійснюється через програму Sound Connect.

Також колонка Sony LinkBuds поставляється із зарядною станцією, яка перетворює її на провідний динамік. Вона захищена від води за стандартом IPX4, що робить її стійкою до бризок. LinkBuds Portable Wireless Speaker вже надійшла у продаж за ціною $179.

Навесні Sony представила Bravia Theater U, нову колонку вартістю $300 для носіння на шиї, розроблену спеціально для ігор та перегляду телевізора.

Bravia Theater U має 360-градусний звук із басом, але не має повної ізоляції 3D-звуку. Новинка працює від акумулятора до 12 години, підтримує Dolby Atmos. На відміну від своїх попередників, вона дозволяє одночасно підключати пристрої двох користувачів до одного телевізора.

Колонка має розміри 235x48x178 міліметрів, важить 268 грамів і має захист від води та пилу IPX4. Для заряджання використовується зарядний пристрій потужністю 5 Вт.