Sony FlexStrike — первый официальный контролер PlayStation для файтингов01.08.25
Компания Sony официально подтвердила название своего первого оригинального контроллера, разработанного специально для жанра файтинг. Устройство получило название FlexStrike и было впервые показано на презентации State of Play в июне. Контроллер предназначен для использования на PlayStation 5 и ориентирован на поклонников файтингов, таких как Street Fighter 6 и Tekken 8.
Ожидается, что основной интерес к FlexStrike проявится в 2026 году, когда состоится релиз эксклюзивного файтинга Marvel Tōkon: Fighting Souls, издаваемого Sony. Игра будет рассчитана на командные сражения в формате 4 на 4 и станет доступна только на консолях PlayStation.
Что такое PlayStation FlexStrike
FlexStrike — это контроллер формата fight stick, то есть устройство, имитирующее аркадный джойстик с шестикнопочной раскладкой, знакомой ещё по игровым автоматам. Такие решения по-прежнему популярны среди профессиональных игроков и участников киберспортивных турниров по файтингам.
В отличие от прошлых подобных устройств от сторонних брендов (например, Nacon, Mad Catz, 8BitDo), FlexStrike станет частью официальной линейки аксессуаров Sony, наряду с DualSense Edge и адаптивным контроллером Access Controller.
Совместимость
Контроллер будет совместим с PlayStation 5 и ПК. Предусмотрено как проводное подключение, так и беспроводная связь через технологию PlayStation Link, при этом можно подключать до двух FlexStrike одновременно. Одновременно с этим возможно оставлять подключённым стандартный DualSense для навигации по меню.
FlexStrike поддерживает настройку кнопок и переключение режимов работы рычага, что позволяет эмулировать различные функции DualSense. Это делает контроллер гибким решением, подходящим как для турниров, так и для персональной настройки.
Устройство будет представлено на стенде Arc System Works в рамках турнира Evo 2025, который пройдёт в Лас-Вегасе в ближайшие дни. Там же покажут и саму Marvel Tōkon: Fighting Souls.
Релиз Sony FlexStrike запланирован на 2026 год, одновременно с выходом игры. Также Sony планирует выпустить фирменную сумку для переноски контроллера, ориентированную на участников соревнований.
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