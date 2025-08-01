Sony FlexStrike – перший офіційний контролер PlayStation для файтингів01.08.25
Компанія Sony офіційно підтвердила назву свого першого оригінального контролера, розробленого спеціально для жанру файтинг. Пристрій отримав назву FlexStrike і був вперше показаний на презентації State of Play у червні. Контролер призначений для використання на PlayStation 5 і орієнтований на шанувальників файтингів, таких як Street Fighter 6 та Tekken 8.
Очікується, що основний інтерес до FlexStrike виявиться в 2026 році, коли відбудеться реліз ексклюзивного файтингу Marvel Tōkon: Fighting Souls, який видається Sony. Гра буде розрахована на командні битви у форматі 4 на 4 і стане доступною лише на консолях PlayStation.
Що таке PlayStation FlexStrike
FlexStrike – це контролер формату fight stick, тобто пристрій, що імітує аркадний джойстик із шестикнопковою розкладкою, знайомою ще з ігрових автоматів. Такі рішення, як і раніше, популярні серед професійних гравців та учасників кіберспортивних турнірів з файтингів.
На відміну від попередніх подібних пристроїв від сторонніх брендів (наприклад, Nacon, Mad Catz, 8BitDo), FlexStrike стане частиною офіційної лінійки аксесуарів Sony, поряд з DualSense Edge та адаптивним контролером Access Controller.
Сумісність
Контролер буде сумісний із PlayStation 5 та ПК. Передбачено як дротове підключення, так і бездротовий зв’язок через технологію PlayStation Link, при цьому можна підключати до двох FlexStrike одночасно. Одночасно з цим можна залишати підключеним стандартний DualSense для навігації меню.
FlexStrike підтримує налаштування кнопок та перемикання режимів роботи важеля, що дозволяє емулювати різні функції DualSense. Це робить контролер гнучким рішенням, що підходить як для турнірів, так і для персонального налаштування.
Пристрій буде представлений на стенді Arc System Works у рамках турніру Evo 2025, який пройде у Лас-Вегасі найближчими днями. Там же покажуть і саму Marvel Tōkon: Fighting Souls.
Реліз Sony FlexStrike заплановано на 2026 рік одночасно з виходом гри. Також Sony планує випустити фірмову сумку для перенесення контролера, орієнтовану на учасників змагань.
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