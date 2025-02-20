Социальная сеть X начала блокировать ссылки мессенджера Signal

Социальная сеть X (бывший Twitter), которая теперь принадлежит Илону Маску, начала блокировать ссылки на Signal.me — сервис коротких URL для защищенного мессенджера Signal. Блокировка затрагивает как личные сообщения, так и публичные посты и профили пользователей. Этот факт был замечен блогом Disruptionist.

Signal позволяет пользователям делиться прямыми ссылками для общения через этот защищенный мессенджер, что делает блокировку еще более заметной. Это происходит на фоне сокращения финансирования федеральных агентств, таких как NASA и Министерство образования США, из-за политики Министерства эффективности правительства (DOGE). В результате многие чиновники начали использовать Signal для защищенного обмена информацией, включая разоблачение возможных нарушений.

Сообщается, что примерно 10 000 сотрудников правительства было уволено в связи с действиями DOGE, направленными на сокращение государственных расходов. Когда TechCrunch попытался поделиться ссылкой на Signal.me через X, он получил сообщение об ошибке. Попытки отправить личное сообщение с той же ссылкой также завершались с сообщением, что запрос выглядит как автоматический, что якобы защищает пользователей от спама.

Илон Маск, несмотря на свои заявления в поддержку свободы слова, подвергается критике за действия, направленные на ограничение свободы выражения мнений в X. В частности, его обвиняют в блокировании аккаунтов, не согласных с его взглядами. TechCrunch обратился к X за комментариями, но на момент публикации ответа не последовало.