Социальная сеть X начала блокировать ссылки мессенджера Signal20.02.25
Социальная сеть X (бывший Twitter), которая теперь принадлежит Илону Маску, начала блокировать ссылки на Signal.me — сервис коротких URL для защищенного мессенджера Signal. Блокировка затрагивает как личные сообщения, так и публичные посты и профили пользователей. Этот факт был замечен блогом Disruptionist.
Signal позволяет пользователям делиться прямыми ссылками для общения через этот защищенный мессенджер, что делает блокировку еще более заметной. Это происходит на фоне сокращения финансирования федеральных агентств, таких как NASA и Министерство образования США, из-за политики Министерства эффективности правительства (DOGE). В результате многие чиновники начали использовать Signal для защищенного обмена информацией, включая разоблачение возможных нарушений.
Сообщается, что примерно 10 000 сотрудников правительства было уволено в связи с действиями DOGE, направленными на сокращение государственных расходов. Когда TechCrunch попытался поделиться ссылкой на Signal.me через X, он получил сообщение об ошибке. Попытки отправить личное сообщение с той же ссылкой также завершались с сообщением, что запрос выглядит как автоматический, что якобы защищает пользователей от спама.
Илон Маск, несмотря на свои заявления в поддержку свободы слова, подвергается критике за действия, направленные на ограничение свободы выражения мнений в X. В частности, его обвиняют в блокировании аккаунтов, не согласных с его взглядами. TechCrunch обратился к X за комментариями, но на момент публикации ответа не последовало.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Социальная сеть X начала блокировать ссылки мессенджера Signal мессенджер социальные сети
Социальная сеть X (бывший Twitter), которая теперь принадлежит Илону Маску, начала блокировать ссылки на Signal.me — сервис коротких URL для защищенного мессенджера Signal
Выгодно ли брать кредит до зарплаты: плюсы и минусы Попросили разместить финансы
Узнайте, выгодно ли брать кредит до зарплаты, как избежать лишних затрат и какие есть альтернативы. Полный обзор кредитов на карту и их условий.
Социальная сеть X начала блокировать ссылки мессенджера Signal
Выгодно ли брать кредит до зарплаты: плюсы и минусы
Электрокар Kia EV4 выпустят в двух версиях — седан и хэтчбек
Meta продала 2 млн смарт-очков Ray-Ban с 2023 года
Nvidia GeForce RTX 5070 Ti на 16,6% мощнее RTX 4070 Ti Super и на 13,2% уступает GeForce RTX 5080
Samsung Galaxy S25 Ultra получил лучший экран по версии DXOMARK
Приложение “Воздушная тревога” теперь позволяет отключать предупреждения о повышенной опасности
Epic Games Store посетили почти 300 млн игроков в 2024 году, а самой популярной игрой оказалась Genshin Impact
Новый процессор MediaTek Dimensity 6400 поддерживает 5G, камеры 108 Мпикс и экраны 120 Гц
Sony продала 75 млн приставок PlayStation 5