Соціальна мережа X почала блокувати посилання месенджера20.02.25
Соціальна мережа X (колишній Twitter), яка тепер належить Ілону Маску, почала блокувати посилання на Signal.me – сервіс коротких URL для захищеного месенджера Signal. Блокування стосується як особистих повідомлень, так і публічних постів і профілів користувачів. Цей факт було помічено блогом Disruptionist.
Signal дозволяє користувачам ділитися прямими посиланнями для спілкування через цей захищений месенджер, що робить блокування ще помітнішим. Це відбувається на тлі скорочення фінансування федеральних агентств, таких як NASA та Міністерство освіти США через політику Міністерства ефективності уряду (DOGE). В результаті багато чиновників почали використовувати Signal для захищеного обміну інформацією, включаючи викриття можливих порушень.
Повідомляється, що приблизно 10 тисяч співробітників уряду було звільнено у зв’язку з діями DOGE, спрямованими на скорочення державних витрат. Коли TechCrunch спробував поділитися посиланням на Signal.me через X, він отримав повідомлення про помилку. Спроби надіслати особисте повідомлення з тим самим посиланням також завершувалися з повідомленням, що запит виглядає автоматичним, що нібито захищає користувачів від спаму.
Ілон Маск, незважаючи на свої заяви на підтримку свободи слова, критикує дії, спрямовані на обмеження свободи вираження думок у X. Зокрема, його звинувачують у блокуванні акаунтів, не згодних з його поглядами. TechCrunch звернувся до X за коментарями, але на момент публікації відповіді не було.
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