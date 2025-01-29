Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok29.01.25
Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, начала тестировать новую функцию — видеоленту, схожую с TikTok. Это шаг в борьбе за пользователей на фоне нестабильности вокруг TikTok в США, где приложение недоступно для скачивания и создания новых аккаунтов.
Новая видеолента отображается в нижней панели приложения X, рядом с иконками уведомлений и чат-бота Grok. Функция доступна только пользователям в США и позволяет быстро просматривать популярные видео на платформе. Этот шаг направлен на привлечение аудитории, которая ранее пользовалась TikTok, но столкнулась с ограничениями доступа.
Что это значит для рынка?
X — не единственная платформа, пытающаяся воспользоваться ситуацией. Социальная сеть BlueSky, позиционирующая себя как конкурент X, также запустила отдельную ленту для вертикальных видео.
Meta, в свою очередь, обратила внимание на еще один заблокированный в США сервис — CutCap. Компания представила приложение Edits, предназначенное для редактирования видео, чтобы привлечь его пользователей.
Запрет TikTok создает возможности для других платформ, стремящихся занять освободившуюся нишу. Видеоленты, ориентированные на короткий контент, становятся ключевым элементом конкуренции. Успех X и других социальных сетей будет зависеть от качества контента и скорости адаптации аудитории.
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Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, начала тестировать новую функцию — видеоленту, схожую с TikTok. Это шаг в борьбе за пользователей на фоне нестабильности вокруг TikTok в США
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Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
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