Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok

Соціальна мережа X, раніше відома як Twitter, почала тестувати нову функцію – відеострічку, схожу на TikTok. Це крок у боротьбі за користувачів на тлі нестабільності навколо TikTok в США, де програма недоступна для завантаження та створення нових облікових записів.

Нова відеозображення відображається в нижній панелі програми X, поряд з іконками сповіщень та чат-бота Grok. Функція доступна лише користувачам США і дозволяє швидко переглядати популярні відео на платформі. Цей крок спрямований на залучення аудиторії, яка раніше користувалася TikTok, але зіткнулася з обмеженнями доступу.

Що це означає для ринку?

X – не єдина платформа, яка намагається скористатися ситуацією. Соціальна мережа BlueSky, що позиціонує себе як конкурент X, також запустила окрему стрічку вертикальних відео.

Meta, у свою чергу, звернула увагу на ще один заблокований у США сервіс CutCap. Компанія представила програму Edits, призначену для редагування відео, щоб залучити його користувачів.

Заборона TikTok створює можливості для інших платформ, що прагнуть зайняти нішу, що звільнилася. Відеострічки, орієнтовані короткий контент, стають ключовим елементом конкуренції. Успіх X та інших соціальних мереж залежатиме від якості контенту та швидкості адаптації аудиторії.