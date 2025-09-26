Смартфоны Xiaomi 15T и15T Pro: получили Dimensity 9400+, накопитель UFS 4.1 и увеличенный аккумулятор26.09.25
Компания Xiaomi завершила цикл предыдущего поколения, представив серию 15T буквально за день до выхода новых флагманов Xiaomi 17. Новые устройства стали последним обновлением линейки и получили переработанный дизайн, улучшенные дисплеи и аккумуляторы, а также обновлённые камеры.
Обе модели оснащены экранами OLED диагональю 6,83 дюйма с разрешением 1280×2772 пикселей и максимальной яркостью 3200 нит. Дисплеи поддерживают DC dimming для снижения мерцания, а также стандарты HDR10+ и Dolby Vision. В старшей версии 15T Pro частота обновления достигает 144 Гц, тогда как в базовой модели показатель ограничен 120 Гц. Для звука предусмотрены стереодинамики с Dolby Atmos. В смартфонах установлены аккумуляторы ёмкостью 5500 мА·ч, работает новая система HyperOS 3.
Xiaomi 15T Pro построен на базе процессора Dimensity 9400+, дополненного системой охлаждения 3D IceLoop. Конфигурация памяти включает 12 ГБ LPDDR5X и накопители UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор OmniVision Light Fusion с оптической стабилизацией и объективом f/1,62. В отличие от прошлогодней версии, в смартфон добавлен новый телеобъектив на 50 МП с пятикратным зумом, а также 12-мегапиксельная «широкоугольная» камера. Фронтальная камера получила разрешение 32 МП. Устройство умеет записывать видео в 8K 30 к/с и в 4K 120 к/с, а также поддерживает съёмку в 10-битном формате Log.
Корпус 15T Pro стал тоньше — его толщина составляет 7,96 мм при весе около 210 г. Смартфон выполнен в алюминиевой раме и защищён по стандарту IP68. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную HyperCharge на 50 Вт, обеспечивая до 15 часов непрерывной работы. Дополнительно доступны Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и режим офлайн-связи на расстоянии до 1,9 км.
Базовый Xiaomi 15T работает на чипсете Mediatek Dimensity 8400-Ultra и также оснащён системой охлаждения IceLoop. В смартфон установлены 12 ГБ оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 на 256 или 512 ГБ. Он поддерживает только проводную зарядку мощностью 67 Вт, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 6.0. Основная камера использует 50-мегапиксельный сенсор Light Fusion 800 с оптической стабилизацией и объективом f/1,7. Дополнительно предусмотрен телеобъектив с двукратным увеличением и широкоугольная камера на 12 МП. Возможности видеосъёмки ограничены 4K при 30 кадрах в секунду с HDR10+ и 10-битным Log в 4K при 60 к/с.
Обе модели получили объективы Leica Summilux и обновлённые портретные режимы. Xiaomi 15T Pro предлагается в чёрном, сером и золотом вариантах по цене от €799,90 за версию 12/256 ГБ до €999,90 за модификацию 12/1 ТБ. Базовый 15T доступен в цветах чёрный, серый и розовое золото. Стоимость версии 12/256 ГБ составляет €649,90, а модель с 512 ГБ памяти обойдётся в €699,90.
