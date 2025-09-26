Смартфони Xiaomi 15T та 15T Pro: отримали Dimensity 9400+, накопичувач UFS 4.1 та збільшений акумулятор

Компанія Xiaomi завершила цикл попереднього покоління, представивши серію 15T буквально за день до виходу нових флагманів Xiaomi 17. Нові пристрої стали останнім оновленням лінійки та отримали перероблений дизайн, покращені дисплеї та акумулятори, а також оновлені камери.

Обидві моделі оснащені екранами OLED діагоналлю 6,83 дюйми з роздільною здатністю 1280х2772 пікселів і максимальною яскравістю 3200 нит. Дисплеї підтримують DC dimming для зниження мерехтіння, а також стандарти HDR10+ та Dolby Vision. У старшій версії 15T Pro частота поновлення досягає 144 Гц, тоді як у базовій моделі показник обмежений 120 Гц. Для звуку передбачені стереодинаміки з Dolby Atmos. У смартфонах встановлені акумулятори ємністю 5500 мА год, працює нова система HyperOS 3.

Xiaomi 15T Pro побудований на базі процесора Dimensity 9400+, доповненого системою охолодження 3D IceLoop. Конфігурація пам’яті включає 12 ГБ LPDDR5X та накопичувачі UFS 4.1 на 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Основна камера використовує 50-мегапіксельний сенсор OmniVision Light Fusion із оптичною стабілізацією та об’єктивом f/1,62. На відміну від торішньої версії, до смартфону доданий новий телеоб’єктив на 50 МП з п’ятикратним зумом, а також 12-мегапіксельна «ширококутна» камера. Фронтальна камера отримала дозвіл 32 МП. Пристрій вміє записувати відео в 8K 30 к/с і 4K 120 к/с, а також підтримує зйомку в 10-бітному форматі Log.

Корпус 15T Pro став тоншим – його товщина становить 7,96 мм при вазі близько 210 г. Смартфон виконаний в алюмінієвій рамі та захищений за стандартом IP68. Він підтримує провідну зарядку потужністю 90 Вт та бездротову HyperCharge на 50 Вт, забезпечуючи до 15 годин безперервної роботи. Додатково доступні Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC та режим офлайн-зв’язку на відстані до 1,9 км.

Базовий Xiaomi 15T працює на чіпсеті Mediatek Dimensity 8400-Ultra і також оснащений системою охолодження IceLoop. У смартфон встановлено 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач UFS 4.1 на 256 або 512 ГБ. Він підтримує лише провідну зарядку потужністю 67 Вт, а також Wi-Fi 6E та Bluetooth 6.0. Основна камера використовує 50-мегапіксельний сенсор Light Fusion 800 з оптичною стабілізацією та об’єктивом f/1,7. Додатково передбачений телеоб’єктив із двократним збільшенням та ширококутна камера на 12 МП. Можливості відеозйомки обмежені 4K при 30 кадрах на секунду з HDR10+ та 10-бітним Log у 4K при 60 к/с.

Обидві моделі отримали об’єктиви Leica Summilux та оновлені портретні режими. Xiaomi 15T Pro пропонується у чорному, сірому та золотому варіантах за ціною від €799,90 за версію 12/256 ГБ до €999,90 за модифікацію 12/1 ТБ. Базовий 15T доступний у кольорах чорний, сірий та рожеве золото. Вартість версії 12/256 ГБ становить €649,90, а модель з 512 ГБ пам’яті коштуватиме €699,90.