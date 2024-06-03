Смартфоны Samsung не получат функцию Instant Hotspot от Google

Google анонсировала семь новых функций, которые скоро станут доступны на телефонах Android. Среди них выделяются редактирование сообщений в Google Messages, улучшенные сервисы для работы на разных устройствах и новая функция Instant Hotspot. Последняя значительно упрощает создание точки доступа между Android-телефоном и планшетом или Chromebook, устраняя необходимость ввода паролей или использования QR-кодов.

Однако пользователи устройств Samsung не смогут воспользоваться этой новой функцией. На странице Android Feature Drop в мелком шрифте указано, что Instant Hotspot не поддерживается на устройствах Samsung. Причины этого решения Google не разглашаются, хотя обычно все функции Android Feature Drop должны быть доступны на всех сертифицированных Google устройствах Android с установленными сервисами Google Play.