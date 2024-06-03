Смартфони Samsung не отримають функції Instant Hotspot від Google

Google анонсувала сім нових функцій, які незабаром стануть доступними на телефонах Android. Серед них виділяються редагування повідомлень у Google Messages, покращені сервіси для роботи на різних пристроях та нова функція Instant Hotspot. Остання значно спрощує створення точки доступу між Android-телефоном і планшетом або Chromebook, усуваючи необхідність введення паролів або використання QR-кодів.

Однак, користувачі пристроїв Samsung не зможуть скористатися цією новою функцією. На сторінці Android Feature Drop у дрібному шрифті зазначено, що Instant Hotspot не підтримується на пристроях Samsung. Причини цього рішення Google не розголошуються, хоча зазвичай всі функції Android Feature Drop мають бути доступні на всіх сертифікованих пристроях Android з встановленими сервісами Google Play.